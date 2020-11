Reagerte etter Johaug-rop: – Det er litt irriterende

Se video av hendelsen over - med tillatelse fra NRK!

Therese Johaug satte svenskene på plass og vant 10-kilometeren i Ruka lørdag, men en av hennes svenske rivaler lot seg irritere av den norske skistjernen.

Opp den siste bakken ropte Johaug at Ebba Andersson skulle flytte seg.

– Hun ropte meg ut av sporet og jeg hoppet ut etter at hun hadde ropt to ganger. Jeg tenkte hun skulle komme flygende, men det virket som at jeg gjorde en sterk bakke i stedet, sier Andersson til Aftonbladet, og legger til:

– Det er litt irriterende når man synes at man har en god rytme.

– Hadde jeg havnet utenfor pallen...

Andersson ble til slutt nummer tre, 26 sekunder bak Johaug - og et tidel foran russiske Tatjana Sorina på fjerdeplass. Frida Karlsson ble nummer to.

– Hadde jeg havnet utenfor pallen på grunn av det der... da hadde jeg vært enda mer irritert. Da hadde det vært mindre gøy å hete Ebba Andersson, ler svensken til Expressen.

Der forklarer hun at det som skjedde under lørdagens renn er ganske normalt, sånn bortsett fra det faktum at Johaug aldri passerte henne.

– Det skjer vel i omtrent hvert løp, men da er det ofte slik at den som kommer bak har en klart høyere fart. Man bruker ikke rope om man går omtrent like raskt og er på vei inn mot mål, sier Karlsson.

– Ikke meningen

Etter at Therese Johaug hadde fått høre Anderssons kommentarer, oppsøkte hun svensken i intervjusonen.

– Det var ikke meningen, men du gikk jo utenfor sporet i de andre bakkene også, sier Johaug.

– Men akkurat der hadde jeg faktisk tenkt å gå rett opp! Men... bra kjørt uansett. Grattis!