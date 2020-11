«Velkommen til «den røde boble». Her skal du få alt du trenger for å leve og spille kamper de neste ukene, men du får ikke lov til å forlate den før du skal reise hjem!

Du blir tatt imot på Billund Lufthavn, hvor du etter å ha fått tredd en pinne i nesen, blir fraktet rett til hotellet du skal tilbringe hvert eneste frisekund mens du er i Danmark. Frem til vi får et klart og negativt svar på testen, så må du holde deg inne på hotellrommet. Vi har utstyrt dette med tv, så det skal ikke bli mulig å kjede seg.

Vi skal sørge for at du får den maten du trenger, men det blir ikke muligheter for å gå over veien for å kjøpe litt godterier og brus. Da må vi dessverre sende deg hjem igjen.

Vi vet at flere av dere har barn, men dem får dere la bli igjen hjemme. Vi skal sørge for god mobildekning, slik at dere kan kommunisere både via telefon og video. Det blir omtrent som å ha barnet hos seg.

Dere er i Danmark for å spille håndball. Derfor har vi satt av en egen buss bare for dere. Denne desinfiseres flere ganger for dagen, og frakter dere tur/retur hallen for både kamper og trening. Men dere får ikke bruke garderobene i hallen. All dusjing foregår på hotellrommet deres, så ta med varme klær dere kan ta på etter kamp. Det kan være kaldt på kvelden, spesielt når en har svettet godt.

Dersom du absolutt trenger litt frisk luft, så kan vi få bussen til å kjøre dere til et øde område langt utenfor byen, hvor dere kan få gå litt rundt under åpen himmel.

Vi ønsker at dere stikker den pinnen i nesen med maks tre dagers mellomrom så lenge dere er i Danmark. På den måten kan vi være sikre på at dere ikke har tatt med dere en uvelkommen gjest til landet. For vi stoler ikke helt på at alle er like flinke til å holde avstand før dere kommer hit.

En del av det å spille mesterskap er jo også å stille opp for pressen. Denne gangen må vi dessverre sette foten ned. Alle journalister er nemlig i «den blå boble», og det er en helt annen boble. De har selvsagt alle de samme fordeler som dere. De må også holde seg på hotellet sitt og med jevne mellomrom kjenne verdens lengste q-tips så langt opp i nesen at tårekanalene åpner seg.

Så dersom dere skal promotere dere gjennom media, så gjør det via en skjerm. Vi ønsker på ingen måte at den røde- og den blå boblen blandes. Da blir det bare rot og større sjanse for at denne Covid-19 også skulle dukke opp. Og det er så kjedelig hvis den sprer seg til andre i din boble.

Hvis ingen tester positivt, men passer seg for det. Så skal alle sammen snart få feire jul igjen.»

Omtrent sånn kunne velkomsten til Danmark vært for de norske håndballjentene. For nå skal de isoleres helt så lenge de befinner seg på dansk jord. Det blir ikke mulig å dra ut på byen for en kaffe på en fridag. Den må inntas på hotellet der de bor. Det blir heller ikke mulig å treffe andre enn de andre som tilhører samme «boble» som dem.

Men akkurat dette er de norske jentene godt trente i. Selv om frihetene har vært større tidligere, så er de vant med å holde seg for seg selv og innenfor klare rammer. Derfor tror jeg dette regimet vil ramme andre land hardere enn Norge.

- Jeg ser for meg at dette er omtrent som å være i fengsel, hvor en får være ute i friluft noen timer i døgnet, sa Danmarks Mia Rej til dansk TV 2.

Jeg, som mange andre, ble glad da meldingen kom om at det blir EM i år. Vi kan pynte så mye vi vil, bake pepperkaker og kjøpe julebrus. Men det blir ikke ordentlig jul uten håndballjentene i kamp om edelt metall.

Men jeg skal innrømme at jeg har et litt ambivalent forhold til at mesterskapet blir arrangert. For Covid-19 har rammet andre land mye hardere enn Norge. Her til lands har vi slått oss på brystet og skrytt av at det knapt finnes smitte i idretten. Mye takket være en solid dose disiplin og selvjustis. Er du snørrete og har litt vondt i halsen, så går du ikke på trening. Ingen vil være den som sender hele laget sitt i karantene.

Men lenger sør i Europa er det dessverre ikke sånn at håndballen har vært koronafri. Og det har også norske spillere fått kjenne på. Veronica Kristiansen var blant dem som ble smittet første gang Covid-19 inntok Györs spillertropp. Og da «den ubudne gjesten» kom på besøk igjen for et par uker siden, så var Silje Solberg en av dem som testet positivt.

I skrivende stund er det usikkert om målvakten i det hele tatt blir klar til EM. Og om hun blir det, så er det etter tre uker på sofaen. Da er hun neppe i sin beste form.

Györ er ikke det eneste laget i Ungarn som har vært hardt rammet. Erkerival Ferencvaros har, og er, i samme situasjon. Første utbruddet førte til at de ble sendt hjem fra en Champions League-kamp mot Vipers i Kristiansand. Og da Ungarn skulle ta ut EM-troppen sin sist søndag, så måtte fem spillere settes på venteliste etter et nytt utbrudd i klubben.

Ferencvaros var i Slovenia og møtte Krim sist lørdag, og det viste seg i etterkant at en av Krims spillere var smittet. Resultatet var altså massiv smitte i FTC-troppen.

Selvsagt er også Slovenia rammet. Ni spillere og to ledere var i karantene da EM-troppen ble samlet denne uken. Og linjespiller Aneja Beganovic kommer ikke ut av karantene i tide til Slovenias første kamp mot Danmark.

Situasjonen er ikke bedre i Polen. Landslagssjef Arne Senstad plukket tidligere i høst ut 35 spillere i bruttotroppen sin. Av disse har 14 stykker vært smittet med Covid-19. Han vet heller ikke helt hvem han kan ta med til Danmark.

Ved avreise til Danmark, testet den rumenske linjespilleren Crista Pintea positivt. Det samme gjorde tre i støtteapparatet. Troppen har vært samlet i Romania den siste tiden, og er nå satt kollektivt i karantene og må vise negative tester før de får reise fra Romania.

Sånn sett er vi i Norge heldige. Thorir Hergeirsson har så godt som alle han ønsker tilgjengelige. Blir Silje Solberg også frisk, så stiller Norge sterkere enn på mange år. Og det blir viktigere enn noensinne at «sosialminister» Emilie Hegh Arntzen klarer å ta videre tradisjoner som adventsstund, og skaper god stemning i troppen. Da kan Norge bli dem som profiterer på det strenge regimet.

Da blir det deilig å være norsk i Danmark.