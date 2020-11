Norsk skiskytterkomet (23) tok sensasjonell seier

Sturla Lægreid var i fyr og flamme under lørdagens skiskyting. 23-åringen leverte feilfri skyting i alle fire rundene og vant verdenscupåpningen i Kontiolahti.

– For en måte å vinne sitt første løp på. Det er jo utklassing. Jeg hadde håpet jeg skulle vinne, men det er av sine egne man skal ha det. Jeg er skikkelig imponert over Sturla, sier Johannes Thingnes Bø i et intervju med NRK.

Dette var 23-åringens første verdenscupseier. Han vant foran Thingnes Bø, som endte på 2. plass, 19,6 sekunder bak.

– Det har ikke gått opp for meg enda. Jeg svever fortsatt høyt. Jeg hadde fokus på å gå jevne runder. Plasseringen hadde jeg ikke sett for meg i det hele tatt. Det var sykt å høre i løypa at jeg ikke lå langt bak Johannes, så plutselig ledet jeg. Jeg skyter ikke så bra på trening, men med flagget på brystet så skjer det noe, sier Sturla Lægreid.

– Han kan jo ikke bomme. For et renn, det er jo helt rått, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Knallskyting

Lægreid gikk fort i sporet og lå bra an allerede etter første skyting. Han tok ledelsen etter skyting nummer to, og den økte til over halvminuttet da han skjøt som 37. mann på tredje skyting.

23-åringen hadde presset på seg foran siste skyting, ettersom raske Thingnes Bø hadde bommet kun én gang og ledet klart.

Lægreid beholdt imidlertid roen, traff alle fem blinkene og gikk ut med 36,3 sekunders forsprang til Thingnes Bø. Det rotet han ikke bort, og dermed ligger det an til en høyst overraskende seier til mannen som debuterte i verdenscupen så sent som i mars.

Han har bommet på kun ett av 80 skudd i sine fem verdenscupløp i karrieren.

Hylles av Forucade

Lægreid er ikke bare en fremadstormende skiskytter. Han studerer også nanoteknologi og kan slå i bordet med 23 seksere på vitnemålet.

Nå mottar 23-åringen også hyllest fra en av de aller største.

👏🏻👏🏻👏🏻 Sturla Laegreid! What a start! @IBU_WC — Martin Fourcade (@martinfkde) November 28, 2020

– Sturla Lægreid! For en start, skriver Martin Fourcade på sin Twitter-profil.

Johannes Thingnes Bø viste også at formen var intakt under lørdagens 20 kilometer skiskyting. 27-åringen gikk godt i sporet og fikk 19 treff etter fire skytinger. Stryningen endte på 2. plass.

Storebror Tarjei endte på 11. plass.