Støtter Wengs avgjørelse: – Jeg synes hun er modig

Lørdag opplyste Norges Skiforbund om at Heidi Weng ikke kommer til å gå flere renn i Ruka. Hun var dermed ikke med under lørdagens 10 kilometer.

Enebakk-jenta hadde et ublidt møte med årets første verdenscup. Weng endte blant de siste i fredagens sprintprolog.

– Heidi Weng har ingen glede ved å gå skirenn nå, sier landslagslege Øystein Andersen.

Nå har hun bestemt seg for å reise hjem. Den avgjørelsen stiller Therese Johaug seg bak.

– Jeg meldet litt med Heidi i morges. Jeg sa at hun ikke må glemme at hun er en fantastisk og viljesterk jente som har utrolig mange kvaliteter i seg. Jeg synes hun er modig og sterk som tør å stå over i dag, da hun kjenner at hun ikke har lyst. Vi gjør dette fordi vi synes det er moro, ikke fordi vi må, sier Therese Johaug til TV 2.

Fredag svarte landslagstrener Ole Morten Iversen bekreftende på at det er koronasituasjonen og bekymring rundt den som har tappet Weng for krefter.

– Vi er forskjellige alle sammen og det er ikke noe moro verden vi lever i nå, med tanke på den måten vi utsetter oss når vi går skirenn. Vi reagerer ulikt rett og slett. Det viktigste for meg er at Heidi har det bra. Da betyr skirenn ingenting oppe i det hele, sier Johaug.

– Jeg tror det kanskje var lurt av henne å ikke gå i dag. Nå må hun fokusere på å komme seg hundre prosent tilbake før hun går noe skirenn, avslutter Johaug.