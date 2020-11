Franske Citroën er et merke som har lange og dype røtter. Litt rare røtter, også, kanskje. I alle fall er de kjent for å gjøre ting annerledes enn mange av konkurrentene. Bilene til Citroën kan være sære og eksentriske – men også nyskapende og vågale.

Med sin nye elbil, som er utviklet som elbil helt fra bunnen av, viser de igjen at de ikke følger A4-formen.

Inspirasjonen når det gjelder design, er hentet fra den smått ikoniske modellen GS. Det er nok ikke tilfeldig. I sin tid var nemlig GS i særklasse, når det gjaldt lav luftmotstand.

GS (t.v.) har vært en inspirasjonskilde da Citroën laget ë-C4.

Bedre rekkevidde

Nettopp lav luftmotstand er viktig på en elbil, selvsagt. Og den coupeaktige taklinjen bidrar til at ë-C4 har bedre rekkevidde enn for eksempel Peugeot e-2008, selv om de to deler plattform, drivlinje og batteripakke. ë-C4 har oppgitt rekkevidde på 350 kilometer – mens e-2008 har 320.

I tillegg blir startprisen gunstig. Kun 277.000 kroner for innstegsmodellen.

At ë-C4 kommer til å gi en kraftig salgsvekst, er allerede klart. Ingen andre land i verden har registrert like mange bestillinger, som Norge.

Selv hjemme i Frankrike, med sine drøyt 66 milioner innbyggere, er det langt færre som har bestilt den spennende nykommeren.

Her er bilen som skal mer enn doble salget deres i 2021

2.000 eksemplarer i 2021

Merkesjef for Citroën i Norge, Ole S. Nedenes, forteller at de første demobilene kommer i januar. Noen uker senere, vil de første kundene få bilene sine. Målet er å selge 2.000 eksemplarer i 2021.

For å skjønne hvor høyt tall det er, kan vi nevne at det i år vil bli solgt rundt 1.000 Citroën totalt.

Nedenes vil imidlertid ikke ut med nøyaktig antall bestillinger:

– Det er snakk om flere hundre. Med tanke på at ingen har sett bilen i virkeligheten før nå, og i alle fall ikke kjørt den, er det en stor tillitserklæring, sier han.

Stor elbil? Da skal du ta en titt på denne!

Om den ikke blir like vanlig som Nissan Leaf og VW ID.3, vil ë-C4 etterhvert bli en vanlig bil på norske veier.

Tidlig ute

I disse Covid-19-tider, er det selvsagt helt slutt på eksotiske turer for å teste biler i utlandet. Til gjengjeld har Citroën ikke bare sørget for å få ë-C4 raskt til Norge (kun franske biljournalister har kjørt bilen før oss) – de har også skaffet et strøkent eksemplar av "forgjengeren": GS.

Med utgangspunkt fra Bertel O. Steens hovedkontor på Lørenskog, går testturen til Drøbak, via omveier, og tilbake til utgangspunktet. I løpet av timene på veien, lærer vi mye om hva denne bilen ha å by på.

Citroën 2CV: Her pusses det grundig opp

Hva er dette?

Plattformen er altså den samme som vi har blitt kjent med i blant annet Peugeot e-2008, e-208, Opel e-Corsa og elektriske Mokka. Batteripakken på 50 kWt og elmotoren på 136 hk, er også godt kjent, allerede.

Takket være lav luftmotstand og ikke minst smale dekk (195 mm), klarer ë-C4 å kjøre lengre enn de andre. Smale dekk gir ikke bare mindre rullemotstand, men også mindre luftmotstand.

350 kilometer rekkevidde er sterkt i dette segmentet. Både Leaf og ID.3 kan kjøre lengre, men da har de betydelig større batteripakker.

Prinsene starter på 277.000 kroner, for Feel-utstyrsnivå. Men det tviler vi på at mange vil gå for. For 292.000 kroner får du Feel Pack. Den inkluderer for eksempel head up display.

Toppmodellen er Shine til 312.000 kroner. Det er først her adaptiv cruise control er inkludert, noe de aller fleste ønsker på nye biler nå. I tillegg har du varme i rattet, ryggekamera, nøkkelfri adgang og komfortseter, for å nevne noe.

Rød lakk kler ë-C4 veldig godt. Kanskje hadde den vært kul i gulfargen til GS-en også?

Her er bruktbilene som byr deg opp til dans!

Hvordan er den å kjøre?

Citroën har vært nøye med å påpeke at ë-C4 skal være en komfortmester. For å klare det, har man brukt mye tid på å justere understell og dempere. ë-C4 er utstyrt med progressive hydrauliske dempere. I tillegg har de utviklet noen helt spesielle komfortseter.

Vi har kun testet bilen med disse setene. Og vi kan slå fast at de er nydelige å sitte i. Fransk komfort på sitt beste. Du merker riktignok at sidestøtte er lavere prioritert – dette er ikke sportsseter. Men i en slik bil, er det helt greit. Du kjøper ikke ë-C4 for å leke Petter Solberg på svingete småveier.

De hydrauliske demperne gjør også en imponerende god jobb. De sluker ujevnheter i veien på en forbilledlig måte. Vi har store forventninger til Citroën når det kommer til akkurat dette – og her leveres varene.

De bakgrunnsbelyste digitale instrumentene gir den aller viktigste informasjonen.

Vårt eneste ankepunkt, er at det er en del vindstøy når du kommer opp i fart over 80 km/t. Men kanskje er dette mest merkbart, fordi det er så ekstremt stille fram til den hastigheten?

At det er jobbet mye med støydemping, er det ingen tvil om.

Når det gjelder lading, klarer ë-C4 opptil 100 kW fra hurtiglader. Hjemmelader gjør det mulig med 7,4 eller 11 kW, avhengig av utstyrsnivå.

Snittforbruket oppgis til lave 14,3 kW per 100 kilometer. Det får vi ikke testet i forbindelse med lanseringen. Testbilene er utstyrt med "tykke" vinterdekk med 215 mm bredde. Det gjør ikke forbruket noen tjenester. Standarddimensjon er 195 / 55 / 18.

Vår erfaring med andre utgaver som har samme plattform, batteripakke og elmotor, er imidlertid at oppgitt rekkevidde ikke er urealistisk under gode forhold.

Sjekk denne - 2CV kan komme til å gjøre comeback!

Hvordan er plassen?

Bagasjerommet er på 380 liter. Det oppleves ikke spesielt romslig, i praksis. Noe av det, skyldes at C-stolpene lener seg såpass mye framover. Og sammenlignet med Peugeot e-2008 (434 liter), er det betydelig mindre.

Her skal det nevnes at Citroën insisterer på at Peugeoten ikke er en konkurrent. De vil heller måles mot Nissan Leaf (435 liter) og VW ID.3 (385 liter).

Legger du ned ryggen på baksetene, øker volumet til 1.250 liter. Setene er ikke tredelt – men det er en liten skiluke.

Head up displayet er av typen som vises på en liten skjerm.

Det er ingen frunk, altså bagasjerom foran. Løsningen på lagring av ladekabler, er derfor dobbeltbunn i bagasjerommet. Ikke den mest praktiske varianten.

Hengerfeste får du ikke. I alle fall ikke foreløpig. Kanskje kommer det etter hvert en løsning for å kunne montere sykkelstativ.

Til gjengjeld er det ganske romslig i baksetet. Særlig beinplassen er god. Vi opplever imidlertid at takhøyden kan bli en utfordring for de mest høyreiste.

For øvrig har du mulighet for taklast på opptil 75 kg. Det er viktig for mange nordmenn. Her slår den for eksempel ID.3 – som ikke kan ta ha noe på taket i det hele tatt.

Et stort og et lite USB-ladepunkt, trådløs lading – og et oppbevaringsrom.

Foran er det ingenting å klage på. Det er romslig og bra med små og litt større oppbevaringsrom rundt omkring.

ë-C4 er 435 cm lang. Det er lengre enn både e-2008 og ID.3 – mens det er noe kortere enn Leaf (449 cm).

Topp 5: Biler som bør stå opp fra de døde

Finest utenpå eller inni?

Citroën har aldri vært redd for å skille seg ut. Den knallgule GS-en som er med på lanseringen, er et godt eksempel på det. ë-C4 er også en bil som legges merke til. Under testturen, får vi en del blikk – flere enn vi fikk med både VW ID.3 og Nissan Leaf.

Den coupeaktige taklinjen er veldig "i tiden", og gir et sporty inntrykk. Samtidig har den SUV-detaljer, som robuste hjulbuer med plast rundt, og høy bakkeklaring.

Fronten har fått den nye Y-signaturen – der LED-lysene og grillen omtrent smelter sammen. Hekken ser ganske høy ut, og det går en spoiler over den nedre delen av bakruta. Baklyktene er på sett og vis delt opp i to etasjer – også her er det signatur-LED-lys.

I kjent stil får du den i flere sterke farger, og du kan også få detaljer i kontrastfarger, om du ønsker det. 18" felger er standard, og ser bra ut.

Litt smådetaljer her og der gjør at ë-C4 skiller seg litt ut, men mest av alt er dette et ryddig og brukervennlig interiør.

Innvendig tenker nok mange Citroën umiddelbart, når de ser setene. De virker kanskje flate og lite komfortable – men så snart du er på plass, skjønner du at det slett ikke er tilfellet.

Ellers er det ikke så mange krumspring og særegenheter i coupeen. I stedet er det meste brukervennlig og godt løst. Head up display mangler info om telefon og radio – men viser kjøreassistanser, skilt og speedometer.

De digitale instrumentene vises på en liten skjerm, mens du har en større infotainmentskjerm fint plassert på toppen av dashbordet. Sistnevnte kan delvis styres via knapper på rattet. Det fungerer brukbart, og bidrar til at du slipper å bruke touchskjermen for mye.

Rattet er godt å holde i – med nesten flat bunn. At rattet er oppvarmet er ikke noe Citroën-kunder har vært bortskjemt med, tidligere. Men her er det altså på plass.

Dessuten, og dette er en veldig god nyhet: Styringen av cruise control er flyttet fra baksiden av ratt og fram på selve rattet. Mye lettere å bruke, enn tidligere.

– Et slikt priskutt har vi aldri sett maken til!

Både fronten og hekken har særpreg, som gjør at du legger merke til ë-C4.

Går den bra?

136 hk i en såpass stor bil, høres kanskje snaut ut. Men motoren gjør jobben helt greit. 0-100 km/t tar 9,7 sekunder. Det er lenge siden den slags tall fikk noen til å smile forventningsfullt. Men siden du får kreftene så direkte, oppleves den likevel kvikk og veldig sjelden undermotorisert.

Bakkeklaringen på 15,6 cm sier litt om at det ikke er fokus på sportslighet. Men komforten som vi allerede har vært innom, er altså klasseledende. Her bidrar både lang fjæringsvei og de spesialutviklede demperne til Citroën.

Den adaptive cruise controlen fungerer også godt – og fortsetter å jobbe, også etter korte stans i trafikken. I tillegg kan du til en viss grad la bilen stå for styringen, selv.

Egenvekt på 1,5 tonn er ikke spesielt lett, men som mange andre elbiler, er tyngdepunktet lavt. Dermed oppleves bilen stødig i svingene, så lenge du ikke presser den for hardt.

Han føler seg lurt etter elbil-kjøp

Dobbeltgulvet i bagasjerommet gir plass til lagring av ladekabler.

Konklusjon:

Endelig har Citroën noe som kan få skikkelig fart på salgstallene. ë-C4 er virkelig mye bil for pengene.

Èn ting er den lave prisen, men når du i tillegg får en bil med så høy komfort, bra plass og et litt særegent design, blir totalpakken besnærende.

Trenger du egentlig noe mer enn det denne bilen tilbyr?

Citroën ë-C4 Motor: Elektrisk Effekt: 136 hk / 260 Nm 0-100 km/t: 9,7 sek. Forbruk: 14,3 kWt / 100 km Rekkevidde: 350 km Batteripakke: 50 kWt Lading: 100 kW hurtiglading / 11 kW hjemmelading Taklast: 75 kg Tilhengerfeste: Ikke tilgjengelig Toppfart: 150 km/t Bagasjerom: 380 / 1.250 liter Lengde x bredde x høyde: 435 x 203 x 152 cm Vekt: 1.541 kilo Pris: Fra 277.000 kroner

