Åpner opp om å bli eldre: – Livet er kort

GOD KVELD NORGE (TV 2): Eyvind Hellstrøm (71) innrømmer at han har blitt en langt roligere og mer reflektert mann på sine eldre dager.

Truls Svendsen (48) og Eyvind Hellstrøm ruller videre i bobil på norske landeveier, i sesong fire av suksess-serien «Truls a la Hellstrøm». De to har blitt svært gode venner, og har sjeldent problemer med å finne noe å prate om.

God kveld Norge tok allikevel med et lite hjelpemiddel da vi satt oss ned med duoen, for å få i gang «den gode samtalen». En såkalt «FuelBox» med forskjellige spørsmål på kort.

– Hva er det beste ved å bli eldre? spør Svendsen og ser på Hellstrøm.

– Ha-ha. Jo, det kan jeg svare på, humrer Hellstrøm og setter seg til rette.

– Det er rett og slett at man reflekterer på en annen måte. Livet er kort uansett, og det handler om å se de lyse sidene.

Reising som terapi

Mesterkokken legger til at det har vært terapi for han å få reise rundt med Svendsen i godt voksen alder.

– For da får jeg slike vinklinger i livet som er de gode sidene. Hadde du møtt meg for 20 årene så hadde det ikke vært det samme.

– Hva er forskjellig nå? Du er flinkere til å roe litt ned. Kose deg med det gode i livet, ikke stresse så mye? spør Svendsen.

– Jeg stresser litt innimellom. Men ja, helt klart, svarer Hellstrøm.

Truls sitt sterkeste minne

Det er 71-åringen sin tur til å stille spørsmål.

– Hva tror du kjæresten din liker best ved deg? spør Hellstrøm.

– Jeg tror hu er fornøyd med at jeg er fornøyd med meg selv, svarer Svendsen etter å ha tenkt seg litt om.

– Det er fint, for om du hadde gått rundt og vært misfornøyd med seg selv så hadde det blitt dårlig stemning, sier Hellstrøm før han trekker et nytt spørsmål.

– Hva er ditt sterkeste minne fra vårt vennskap? spør han, og er tydelig spent på svaret.

Svendsen tenker seg litt om, men svaret kommer overraskende fort.

– Det er da vi reiste til Paris. Vi suste rundt der, også sa du plutselig: «vi kjører inn her!». Så kom vi inn på Joël Robuchon, to stjerners Michelin-restaurant. Det var den mest fantastiske lunsjen jeg noensinne har spist, minnes han, og fortsetter:

– Det var bare en «drop in», og vi ble møtt i døra av alle som jobba der. Da fikk jeg se at du har jo et navn der ute, det er ikke bare løgn.

Har aldri tenkt på karriere

Svendsen trekker avslutningsvis et nytt kort, og spør hvordan kompanjongen er annerledes hjemme og på jobb.

– Det er ikke noe forskjell nå lenger. Jeg har aldri tenkt på karriere, men jeg har tenkt på jobb. Men jeg har egentlig ikke tenkt på jobb heller, for alt er smeltet sammen i mitt liv, svarer Hellstrøm oppklarende.

Svendsen er ganske så enig.

– Svaret er at det ikke er noe forskjell? Det kan jeg bekrefte. Du blir like forbanna på kjøkkenet hjemme som på jobb, og du er like glad i gode opplevelser privat som på jobb, ler han.

Hellstrøm humrer også, før han sier:

– Jeg blir aldri irritert på folk flest, jeg blir irritert på meg selv hvis det er noe som går galt.

– Og så begynner du å lete etter folk som du kan skylde på? legger Svendsen til.

– Ja, ler Hellstrøm.