Brakseier for Johaug – parkerte svenskene

Se Johaug gå inn til overlegen seier i videovinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Therese Johaug var fullstendig overlegen under lørdagens 10 kilometer klassisk i Ruka. 32-åringen gjorde som hun ville og tok sesongens første seier i verdenscupen.

– Jeg har ganske mange tusen treningstimer i denne kroppen her og er seig. Det får jeg igjen for i dag. Jeg har giret meg opp for å si det slik. Jeg har vært veldig revansjesugen og hadde veldig lyst til å gå fort her i dag, sier Therese Johaug til TV 2.

Det ble til slutt en duell mellom Johaug og svenske Frida Karlsson (21). Der var den den norske jenta helt suveren.

Johaug gikk inn i mål på tiden 25:01.4. Frida Karlsson endte på 2. plass – 21.8 sekunder bak. Dermed ligger Johaug også 16 sekunder foran Karlsson før søndagens jaktstart.

– Therese Johaug vinner som forventet, selv om det er lett å se at hun har litt å gå på. Til tross for at hun prøver å holde igjen i starten går hun ganske mye saktere på andrerunden, og når hun får sydd sammen et enda bedre løp tror jeg hun har en 15-20 sekunder å gå på til toppformen, sier TV 2s ekspert Petter Skinstad.

– Nå leder hun minitouren med 16 sekunder før morgendagens jaktstart, og det er nok en 5-10 sekunder mindre enn hun hadde håpet på. Selv om jeg har mine tvil, blir det moro å se om gjengen som kommer jagende en 16-25 sekunder bak klarer å samarbeide i morgen, avslutter Skinstad.

Ebba Andersson endte på 3. plass, 26 sekunder bak Johaug.

– Johaug er fortsatt best i verden. Slår svenskene på distanse, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Tiril Udnes Weng endte på 6. plass, mens Helene Marie Fossesholm endte på 8. plass.