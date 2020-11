Selv om det stadig kommer oppløftende nyheter rundt vaksiner, tror helsedirektøren at regelen om én meters avstand vil vare langt ut i 2021.

Ved midnatt natt til lørdag registrert 35.193 koronasmittede personer her i landet.

Det er 35 færre en dagen før, og tallene gir grunn til optimisme sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi må fremdeles ha årvåkenhet, men det er en viss grunn til optimisme nå. Det er fortsatt mange som er smittet, men kurven begynner å flate ut, forteller helsedirektøren til TV 2 lørdag morgen.

Det er ikke bare smittetallene som gir håp for en lysere tid når vi går inn i det nye året. Det kommer stadig positive nyheter fra firmaene som jobber med å få en vaksine mot koronaviruset.

– Vi vil kanskje få tre ulike vaksiner i løpet av våren. Jeg tror at ved rundt påsketider kan vi i beste fall få vaksinert alle i risikogruppen og helsepersonell, sier Guldvog.

Han anslår at resten av befolkningen kan få vaksine noen måneder etter risikogruppen og helsepersonell.

Koronaregler langt inn i nyåret

Til tross for at de første vaksinasjonene kan starte før nyåret, tror han at tiltakene vil prege samfunnet i lang tid fremover.

– Jeg tror det blir etappevis med åpning av samfunnet. Først blir det gevinster blant risikogruppen med vaksinen. Men vi kan ikke lette tiltakene før godt ut på sommeren. Noen av tiltakene vil være utover høsten også, slik som vasking av hender og holde seg hjemme ved sykdom.

For de som gleder seg til å klemme personer igjen, må nok smøre seg med tålmodighet.

– Det er mulig vi kan begynne å avvikle énmetersregelen i løpet av sensommeren eller høsten, hvis vi er heldige, forteller han.

Færre smittede

At smittetallene synker merkes også i de store byene.

Lørdag er det registrert 136 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn. Det er 15 mindre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 151 smittede per dag.

I Bergen er det registrert 25 nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet. Det er 14 færre smittede enn dagen før.

Fredag ble det også kjent at hver smittede person nå smitter 0,6 andre i Bergen. Det er en nedgang fra 0,8 som R-tallet, eller smittetallet, var ved forrige utregning.

Færre tar koronatest

FHI ser tegn til at smittetallene for covid-19 flater ut, men samtidig er det en tydelig nedgang i antall personer som tester seg.

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig ingen forklaring på hvorfor færre tester seg for smitte under den andre pågående koronabølgen.

Ifølge den siste ukerapporten for uke 47 har 135.720 personer testet seg, en nedgang på 16 prosent fra uka før.

– Vi kjenner ikke helt grunnen, sier seksjonsleder Karoline Bragstad på seksjon for influensa og annen luftsmitte ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen fredag.