Iran anklager Israel for attentat mot atomfysiker: – Det vil bli hevn

Irans president Hassan Rouhani anklager Israel for å stå bak attentatet mot en av landets fremste atomfysikere fredag.

I en erklæring beskylder Rouhani Israel for å være leiesoldat for USA i forbindelse med drapet på Mohsen Fakhrizadeh, som var sjef for forsvarsdepartementets forskningsavdeling.

Sjefen for Irans atombyrå, Ali-Akbar Salehi, lover at drapet ikke skal stanse eller hindre atomprogrammet.

New York Times sier at de har fått bekreftelse fra tre amerikanske tjenestemenn på at Israel sto bak attentatet.

Detaljene rundt attentatet er ikke kjent, men ifølge Fars angrep væpnede menn bilen hans da han kom kjørende.

Tre eller fire av angriperne ble ifølge nyhetsbyrået drept i skuddvekslingen som fulgte

Hevn

Iran anklager også Israel for å stå bak angrepet.

Hossein Dehghan, militærrådgiver for Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khameini, skriver på Twitter at drapet vil utløse hevn.

– Iran skal slå tilbake mot drapsmennene av martyren som lyn og torden. På sine siste politiske dager for deres allierte Trump, prøver sionistene å intensivere presset på Iran og full krig, skriver rådgiveren på Twitter, ifølge Reuters.

USA innførte sanksjoner mot Fakhrizadeh i 2008, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte ham en gang faren til Irans atomprogram.

Ledet atomprogram

Fakhrizadeh ledet ifølge den israelske avisa Haaretz for snart 20 år siden et militært atomprogram og ble i 2008 satt på USAs sanksjonsliste. Det er uklart hvilken posisjon han hadde nå.

I 2018 ble han navngitt av Israels statsminister Benjamin Netanyahu under en pressekonferanse.

– Husk dette navnet, sa Netanyahu, som anklager Iran for å utvikle atomv

(©NTB)