Tre personer skadd i eksplosjon – bombegruppen på vei

Meldingen om kom klokka 01.11 natt til lørdag.

Den ene som er skadd er sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men ifølge politiet er skadeomfanget til de tre uavklart. Trolig har det vært et uhell med fyrverkeri.

– Bombegruppen fra Oslo er på vei for å bistå, melder Sørøst politidistrikt.

En av de skadde er i 20-årene, mens de to andre er i 30-årene. Førstnevnte er ifølge Drammens Tidende fra Drammen og de to andre er hjemmehørende i Øvre Eiker.

#Drammen #skotselv 01:11 Politiet fikk melding om 3 personer er skadet etter en eksplosjon. Alt tyder nå på at det er uhell med fyrverkeri. Saken oppdateres — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) November 28, 2020

Bombegruppen er på vei fra Oslo for å bistå. Operasjonslederen forteller til avisa at det ikke er grunn til å tro at det er fare for nye eksplosjoner.

– Men vi utelukker ingenting, sier han.



