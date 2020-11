Over 90.000 koronapasienter –Sykehusene går tom for senger

Fredag passerte USA 13,2 millioner registrerte tilfeller av koronavirus. Antallet covid-19-pasienter som behandles på sykehus i USA har fredag nådd 90.000. I løpet av den siste måneden er tallet på innlagte doblet.

Antallet innlagt er det høyeste siden pandemien startet, og på enkelte sykehus er nå kapasiteten sprengt, melder Reuters. Smittetallene har de siste ukene vært økende i hele USA.

Nyheten kom samtidig som svært mange amerikanere samles for å feire thanksgiving og ha en helg med familien, noe som skaper frykt for at en enda verre smittetopp kan være i emning.

Siden februar er det totalt registrert at 264.000 mennesker i landet har mistet livet som følge av koronaviruset, ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt.

Lå på gangen

Fordi koronapasienter fylte sengene ved et sykehus i byen Madison, Wisconsin, måtte amerikaneren Tracy Fine ligge 13 timer med store smerter på gangen i et akuttmottak, skriver The New York Times.

Sykepleieren hennes skal ha vært så stresset at hun ikke kunne huske hvilken tilstand Fine var i, og det skal ha tatt lang tid før hun fikk mat eller smertestillende medisiner, skriver avisen.

På et annet sykehus måtte i Missouri viste Shain Zundels hodepine seg å være hjerneabscess. Vanligvis må en opereres for tilstanden innen få timer, men Zundels måtte vente i en dag til legene hadde funnet nervokirurg og en seng til ham. Til slutt fant de det på et sykehus i Iowa, 60 mil unna, melder The New York Times.

Negative til lockdown

Forrige uke ble det kjent at Dr. Michael Osterholm, en av den kommende presidenten Joe Bidens nylig sammensatte covid-19-team, vil lufte muligheten for å sende landet i en lockdown på mellom fire og seks uker for å hindre spredningen av viruset, skriver CBS.

Til CNBC sa samme Osterholm at USA er på vei inn i et «covid-helvete», og at de vanskeligste dagene kommer de neste månedene.

Til tross for den økende smittetrenden viser meningsmålinger at de fleste amerikanere er negative til en lockdown. Ifølge CNN svarte 49 prosent av amerikanere at de ville bli hjemme en hel måned dersom helsemyndighetene anbefalte det. Det er ned fra 67 prosent i våres. Alle svarene i undersøkelsen ble riktignok innhentet mellom 19. oktober og 1. november.

Undersøkelsen viser store forskjeller mellom demokrater og republikanere. 40 prosent av de spurte republikanerne svarer at de vil godta en lockdown, mens tallet blant demokrater er 87 prosent.