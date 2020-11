Candy (23) hoppende glad av beskjeden fra håndballprofilen

Høydepunktene har stått i kø for Fana-spiller Candy Veronica Jabateh i høst med debut i eliteserien, storspill og uttak på månedens lag i oktober.

Etter å ha scoret åtte mål i 32-20-seieren over Larvik, fikk hun også en helt spesiell hilsen fra tidligere landslagsspiller Anja Hammerseng-Edin.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier Jabateh til TV 2.

– Jeg har sett mye håndball i mitt liv, men dette er en spiller som virkelig har utmerket seg, så jeg klarte ikke å la deg forlate arenaen uten å si det. Jeg synes det er sykt kult å se deg spille, sa Hammerseng-Edin.

23 år gamle Jabateh ble bokstavelig talt hoppende glad av tilbakemeldingen hun fikk med seg hjem fra Larvik. At den kom fra nettopp Hammerseng-Edin, betydde ekstra mye for Jabateh.

– Jeg har sett opp til henne hele livet, både som spiller og måten hun er på som person. Hun er ikke en typisk A4-spiller, og det kjenner jeg meg igjen i. Hun viste at det er greit å være annerledes som håndballspiller. Hun var fryktløs, sier bergenseren.

– På hvilken måte er du ikke A4?

– Å være fra et annet land og vite at du ser annerledes ut, har vært en utfordring for meg. Det har ikke vært noen som ser ut som meg å se opp til på håndballbanen. Jeg har stått mer alene enn andre. Det har vært en kulturkrasj, sier Jabateh, som har røtter i Liberia og Elfenbenskysten, og sikter til at det er forholdsvis få innvandrerjenter i norsk håndball.

KOMET: Candy Veronica Jabateh har tatt eliteserien med storm denne høsten. I oktober – samme måned som hun debuterte i toppdivisjonen – ble hun tatt ut på månedens lag. Foto: Bjørn Erik Nesse

Klubben satte krav

Jabateh skulle egentlig spilt for Gneist 2. divisjon i høst, men så kom telefonen fra Fana-trenerne Erlend Lyssand og Catharina Skorpen Furnes.

– Mitt langsiktige mål har alltid vært eliteserien, sier kantspilleren.

Candy Veronica Jabateh var med å rykke opp til eliteserien med Fana i 2018, men hun slo ikke følge med lagvenninnene opp. Av flere grunner, forteller Jabateh, men hun følte seg heller ikke klar for å ta steget.

I høst fikk hun sjansen til å spille i eliteserien, men det var ikke gratis.

– Vi satte krav til henne. Hun måtte gjøre jobben, og det har hun til de grader gjort. Det handlet om kontinuerlig arbeid over tid, sier Furnes.

– Håndballtalentet har jeg alltid hatt inne, men det er andre ting jeg har slitt med. Å holde fokus, være til stede og sånne ting. Jeg måtte bli mer stabil. Nå har jeg lagt ned det arbeidet, og det kommer det resultater av nå, sier Jabateh, som kom fra barndomsklubben Årstad og spill i 2. divisjon.

Furnes, som også er håndballsjef i Fana, tror det er viktig at norsk håndball har spillere som Jabateh av flere grunner enn de sportslige.

– Jeg tror det er bra for rekrutteringen at hun er den hun er og har gjort den jobben hun har gjort, sier Furnes.

– Jeg føler meg fryktløs

På seks kamper i eliteserien står Jabateh med 32 mål og et målsnitt på 5,3.

– Vi visste at hun har et vanvittig talent og enorme fysiske forutsetninger, men at det skulle ta av så til de grader, var ikke noen av oss helt forberedt på, sier Furnes.

ENDELIG ELITESERIEN: Candy Veronica Jabateh var med på å rykke opp med Fana i 2018, men det var først drøyt to år senere 23-åringen skulle få debuten i eliteserien. Foto: Bjørn Erik Nesse

– Hun er litt uortodoks. Det kommer litt ting man ikke helt forventer alltid, så man sitter med hjertet i halsen noen ganger, men det går som regel bra. Hun har vanvittig fart og spenst, sier Furnes.

Jabateh er ikke overrasket over at hun har tatt nivået og vel så det.

– Jeg har visualisert mange ganger hva jeg skal oppnå. Jeg har visst at jeg er god nok og kan score mye mål, men jeg er også veldig imponert over meg selv. Jeg er blitt mer voksen i hodet, og det er ikke så mange distraksjoner. Jeg føler meg fryktløs, sier hun.

– Hva følte du fikk sjansen i eliteserien?

– Jeg var sulten. Jeg ville bare vise meg frem.

Grenseløse drømmer

Det er ikke bare Anja Hammerseng-Edin som har merket seg navnet.

– Det er noen som spør hvor vi fant henne, men vi har visst om henne hele tiden, sier Furnes, som mener talentet til kometen er grenseløst.

– Hun kan bli så god som hun gidder. Så lenge hun gjør jobben finnes det ingen grenser, mener Furnes.

Og høstens åpenbaring i Fana drømmer stort.

– Jeg skal holde meg der oppe jeg er nå. Fortsette å kjempe og fortsette å være meg selv. Landslaget og å komme til en klubb i utlandet er de største målene for fremtiden. Foreløpig tar jeg steg for steg. Jeg skal bli enda bedre og enda råere, så det er bare å kjøre på. Det er ingen «sky is the limit». Jeg har ingen grenser, sier Candy Veronica Jabateh.

Etter elleve kamper er Fana nummer seks i eliteserien.