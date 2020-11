Kristoffersen med knepent finaletap i parallellstorslalåm

Romerikingen ble slått med elleve hundredeler av Alexis Pinturault i østerrikske Lech. Han var bak med 16 hundredeler etter første finalerunde.

– Henrik ga Pinturault veldig, veldig god kamp, men så kom Pinturault på slutten. Det var tommel opp fra Henrik, og det tyder på at han har hatt en bra kveld, kommenterte TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth.

Ingen av finalistene hadde tidligere vunnet den spesielle disiplinen i storslalåm. Kristoffersen hadde fra før en andreplass som bestenotering fra desember 2017.

– Jeg er happy med pallplass og 80 poeng, sier Kristoffersen.

– Det er så mye som kan skje, så det viktigste er å kjøre så fort som mulig og samle så mange pallplasser og seirer som mulig, sier han.

Kristoffersen har flere ganger vært kritisk til parallell, og en andreplass gjør ikke at han endrer mening.

– Det blir å være medgangssupporter, men nå er det i hvert fall fair. Det er utrolig bra, sier han.

– Problemet jeg har med dette, er at hvis jeg kjører storslalåm og skader meg så jeg ikke kan stå mer på ski, er det min feil. Men her kan en annen gjøre en feil og skli inn i meg. Da er det vanskeligere å akseptere en karrieretruende skade, sier Kristoffersen, som legger til at parallell har blitt mye sikrere.

Norsk mannefall

I semifinalen danket 26-åringen ut hjemmehåpet Adrian Pertl med 26 hundredeler. Han var i føringen i både rød og blå løype.

Kristoffersen tok seg som eneste nordmann til kvartfinalene. Der møtte han tyske Stefan Luitz, som var raskest ned bakken i første runde. Men da Kristoffersen hadde byttet ut rød løype med blå, gikk han fra å være bak med 12 hundredeler til å vinne med 13.

Det ble kun kjørt enkeltrunder i første utslagsrunde. Alexander Aamodt Kilde røk ut sammen med Atle Lie McGrath og Timon Haugan. Forrige sesongs sammenlagtvinner i verdenscupen ble slått med 19/100 sekund av østerrikeren Christian Hirschbühl.

Tidlig slutt

Tidligere fredag nådde ikke Lucas Braathen opp i kvalifiseringen. Norges alpinkomet vant verdenscuppremieren i storslalåm i oktober, men i Lech fikk unggutten en nedtur.

Leif Kristian Nestvold-Haugen, Fabian Wikens Solheim og Rasmus Windingstad røk også ut i kvalifiseringen.

Neste oppgave for Kristoffersen og co. blir verdenscuprennene i storslam i italienske Santa Caterina 5. og 6. desember.