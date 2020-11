Wengs koronafrykt kan få dramatiske konsekvenser

- Jeg kunne tenkt meg å være noe annet enn toppidrettsutøver. Jeg gruer meg til å reise på verdenscuprenn.

Sa Heidi Weng på Beitostølen for en drøy uke siden.

Sesongstart i verdenscupen endte med 67.plass, slått med 26 sekunder -på en sprintprolog!

- Jeg var ikke klar for å gå, sa hun til oss på vei ut av arenaen i Ruka.

Tvil om start

Og landslagstrener, Ole Morten Iversen, innrømmer at det var tvil om hun faktisk skulle starte.

- Heidi har jo vært åpen og ærlig på at det har vært en tøff periode og det første døgnet her i Finland, hvor vi havnet i isolasjon, gjorde ikke situasjonen bedre. Og det var usikkert om hun i det hele tatt skulle starte. Hun har ikke vært i rennmodus og målet i dag var å gå prologen, sier Iversen.

- Men i den tilstanden hun nå er i, er det da bra å gå flere skirenn her i Ruka?

- Nei, og det er et valg hun og vi må ta i løpet av kvelden.

- Kan det bli aktuelt at hun drar hjem til Norge nå?

- Nei, det kan bli vanskelig rent praktisk, vi har charterfly hjem på mandag.

Utladet

- Er det bekymring knyttet til koronasituasjonen som tapper henne for krefter?

- Ja, det er jo det som skjer. Hun er litt utladet og har mistet energi over tid. Det er gode og det er dårlige dager. Heidi har vært ærlig på at dette har kostet mye krefter. Og det har jeg stor respekt for - og det håper jeg også dere har.

Etter dagens løp gjentok Heidi Weng til TV 2 det hun har sagtt før i vinter at det er spesielt for henne å gå skirenn når det er stor smittefare overalt.

- Hodet var ikke skrudd på plass, la Weng til i et kort intervju med TV 2 fredag..

Om situasjonen til Weng, sier landslagssvennine, Therese Johaug:

- Hodet må være plass hvis du skal prestere på topp, det vet alle.Men, det viktigste for meg er at Heidi har det bra, om det er med eller uten skirenn bryr jeg meg ikke så mye om.

Eget sesongopplegg?

Iversen understreker at han føler seg trygg på Heidi Weng kommer til å gå fort på ski igjen. Hun må bare få senket skuldrene og finne roen igjen, mener han.

- Jeg håper at det vil hjelpe henne å se at vi kommer oss gjennom denne helgen. Og at hun opplever at det gikk greit med å reise og bo - og at vi også kom oss ut av nedturen med å havne i isloasjon. Ellers må vi se om vi må lage et alternativt sesongopplegg for henne, forklarer Ole Morten Iversen.

Hva et alternativt sesongopplegg innebærer, er ennå ikke klart.