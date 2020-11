Danmark vurderer å grave 15 millioner mink opp igjen

Over 15 millioner mink, som nylig ble avlivet og gravd ned etter funn av koronavirus i Danmark, må kanskje graves opp igjen.

Den danske regjeringen har de siste ukene vært utsatt for massiv kritikk etter at det ble klart at det manglet lovhjemmel da de beordret masseavliving av mink.

Statsminister Mette Frederiksen har gråtende beklaget og matvareminister Mogens Jensen har gått av, men de døde minkene fortsetter å hjemsøke danskene.

Frykter miljøskader

Frykt for at det skal lekke store mengder fosfor og nitrogen ut i grunnen fra massegravene der dyrene ligger, gjør at Jensens etterfølger Rasmus Prehn nå vurderer å grave dem opp igjen.

Flere juss-eksperter sa til Jyllandsposten at det er tvilsomt hvorvidt det er lovlig å lage slike massegraver i første omgang på grunn av de potensielle miljøkonsekvensene.

I Holstebro førte slik gass denne uka til at de gravlagte dyrene ble presset opp til overflaten, fordi det ikke var gravd dypt nok.

Må godkjennes

– Helt fra første gang jeg hørte om dette, har jeg hatt et ønske om å grave dem opp igjen og brenne dem, sier Prehn til dansk TV 2.

Et flertall i det danske Folketinget, der saken alt er diskutert, støtter ideen, men planen må godkjennes av miljømyndighetene før den kan gjennomføres.

Inviterer til samtaler

Karina Adsbøl, som er medlem av Dansk folkeparti og sitter i Folketinget i Danmark, er en av de som har vært kritiske til regjeringens håndtering av saken.

– Det er helt vanvittig at man med hele denne minksskandalen fortsetter å gjøre feil og ikke får undersøkt tingene til bunns, sier Adsbøl til Ekstra Bladet.

I et intervju med dansk TV 2 fredag inviterte matvareministeren til samtaler på tvers av politisk ståsted.

– Jeg tror det er en veldig god idé at vi lærer av de siste ukenes panikk og inviterer alle interesserte politikere inn til et møte hvor man nøkternt kan gå gjennom hva utfordringen er, så vi tar en beslutning på et opplyst grunnlag, sier Matvareministeren til dansk TV 2.