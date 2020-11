Oppkaller ny fotballbane etter Maradona: – Det er steinkult

Stavanger kommune gir fem millioner kroner til ny fotballbane for bydelslaget Vardeneset. Banen får navnet Maradonabanen.

Rune Askeland (MGD), utvalgsleder for Miljø og Utbygging i Stavanger, forteller om en svært spesiell sak da pengene i budsjettet ble klart.

Den samme dagen budsjettet ble lagt frem, døde fotballegenden Diego Armando Maradona.

– Akkurat da vi la frem budsjettet kom meldingen om at Maradona dessverre er død. Maradona har inspirert en hel verden, og selvfølgelig også Stavanger. Når vi nå skal bygge ny bane til Vardeneset, skal vi gjøre det med utsmykking med Maradona-bilder og malerier rundt banen, og gir den navnet Maradona-banen, sier Rune Askeland til TV 2.

Han tror Maradonabanen vil bidra til å inspirere kommende fotballhåp. Kommunen vil hente inn gatekunstnere som vil få i oppgave å pynte banen rundt med Maradona-malerier og portretter.

Prydes med Maradona-bilder

I tillegg vil gatekunstnere få anledning til å pynte en stor murvegg på Vardenesets klubbhus med Maradona-kunst på veggen.

– Denne banen blir et område der folk skal inspireres av Maradona, den store fotballkunstneren. Vi skal hente inn gatekunstnere og pynte den med Maradona-portretter, og den skal inspirere barn og unge. Maradona var jo en fantastisk ballkunstner. Jeg vil si at han utfordret Newton og tungekraften med hver bidige berøring på banen, mener han, og slår fast:

FORNØYD: Daglig leder i Vardeneset BK Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– På teater rundt om i verden er store kunstnere som Shakespeare hedret daglig med teaterstykker og lignende. Nå skal vi hedre kunstneren Maradona her, slik at kommende generasjoner vil huske Maradona og det han stod for på banen.

Morten Osaland, daglig leder Vardeneset Ballklubb, er selvsagt glad for at klubben får ny bane til fem millioner kroner, og som skal hete Maradona-banen.

VERDENS BESTE: Stavanger håper på treningskamp mellom Viking og Napoli på Maradonabanen i bydelen Tasta. Foto: Yara Nardi

– Det er steinkult, vi er kjempefornøyd med det. Alt som kan gi fortgang med banebyggingen er vi takknemlige for. Vi har slitt med banekapasiteten i klubben vår, og dette er et løft for oss, sier Osaland, som ser frem til at kommende generasjoner fotballspillere får spille med bilder av Maradona rundt seg.

- Det er kjekt å få gjort noe med de grå veggene, smiler han.

– Nå skal vel kommunen bestemme spillestilen vår

Vardeneset, som til daglig har sitt A-lag i fjerdedivisjon, er imidlertid kjent for å spille fysisk fotball med lange baller opp til spissene. Det er ikke helt i Maradonas ånd.

- De sier at vi spiller sånn Stoke-fotball. Vi har mange fysisk tøffe fotballspillere, men også mange gode tekniske fotballspillere. Men nå kommer vel kommunen inn og skal styre spillestilen vår, ler han.

Det kan Rune Askeland langt på vei bekrefte.

- På sikt er det her finfotballen skal spilles. Stavanger en en by som er veldig sentral i Norge, og kommer til å bli enda mer sentral i årene som kommer. Vi er veldig glade for å kunne gi Maradona-banen til Vardeneset. Men nå håper vi det blir slutt på langpasningene, humrer han.

Planen er at den nye fotballbanen skal stå ferdig i juni eller juli neste år. Askeland tror Maradonabanen kommer til å bli en attraksjon i hele distriktet, og kanskje også nasjonalt.

– Det blir en av de mest moderne fotballbanene i Norge, faktisk. Det triste nå er jo at Maradona er død, det positive er at vi nå hedrer ham med en skikkelig splitter ny bane. Kanskje kan det komme en ny Maradona fra denne banen. Så får vi ta en diskusjon om vi skal frede nummer ti også her, påpeker politikeren, som har en stor drøm når den nye banen står ferdig:

- Det er en treningskamp mellom Viking og Napoli på Maradonabanen. Da snakker vi, altså, ler han.