Rekordhandel under «Black week»: – Voldsomme tall

I en pressemelding skriver betalingstjenesten Vipps at omsetningen i netthandelen med Vipps hittil i årets «Black Week» har økt med over 160 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi forventet både en sterk oppsving i netthandelen og økt bruk av Vipps i nettbutikkene under årets Black Week, sier Vegar Heir i Vipps i en pressemelding.

En som også hadde forventet en økning i handelen i denne perioden er samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald Jachwitz Andersen.

– Jeg er ikke helt overrasket, men det er ekstremt høye tall og jeg må innrømme at det er i overkant av det vi hadde forventet, sier Jachwitz Andersen til TV 2.

Var spent på butikkhandelen

Heir i Vipps sier de har vært svært spente på hvordan nordmenn ville handle i fysiske butikker denne uken sett i lys av pandemien.

– Vi har vært ekstra spente på handelen i fysiske butikker og om den ville bli påvirket av anbefalinger om å holde seg mer hjemme, sier Vipps-sjefen.

Han påpeker at årets handel har skilt seg ut fra samme uke i fjor.

– Det ser ut til at handelen i butikkene har vært jevnt høy hele uka, og fordelt mer utover enn Black Week i fjor, sier Heir.

– Voldsomt

Også BankAxept har sett en markant økning, med en 22 prosent vekst i omsetningen.

SHOPPING: Harald Jachwitz Andersen i Virke trodde det ville handles mye før jul og i løpet av «Black week», men ikke så mye som de har sette til nå. Foto: Heiko Junge / NTB

Jachwitz Andersen sier de hadde lagt til grunn at det ville bli vekst, men ikke så mye som man nå ser.

– Vi har lagt til grunn en forventet vekst på ti prosent, så veksten på over 20 prosent i antall transaksjoner i butikker er voldsomt, sier han.

Virke har forespeilet at det gjennom hele julehandelen vil være en vekst på over ti prosent i 2020.

Nordmenn har penger på bok

– Det er ingen tvil om at dette er en konsekvens av at svenskegrensen er stengt, og at vi ikke reiser til utlandet for å juleshoppe i år. Jeg tror det er mange nordmenn som har hatt førjulsshopping i utlandet som vane tidligere, som nå handler på nett og i butikk i Norge.

Han legger også til at han tror en annen grunn til økningen er at nordmenn har hatt færre ting å bruke pengene sine på på grunn av pandemien.

– Folk bruker generelt sett mindre penger på konserter, opplevelser og arrangementer. En del av dette tror vi kommer handel i Norge til gode, sier Jachwitz Andersen.

Virke har forespeilet at det vil bli en omsetningsøkning i år, og at nordmenn samlet sett vil bruke 23 milliarder i november og desember.

– Lagt til rette for trygg handel

Heir mener det ikke nødvendigvis er en negativ ting.

– Det er en god indikasjon på at butikkene har lagt til rette for trygg handel, og at kundene har tatt oppfordringen om å besøke butikkene på litt andre tidspunkter enn vanlig, sier Vipps-sjefen.

Jachwitz Andersen i Virke sier at en økning i netthandelen ikke automatisk betyr at den har spist av butikkhandelen.

– Det er ikke et uttrykk for at folk opplever det utrygt å handle i butikk, for der er det fortsatt vekst. Men folk er mer hjemme nå, og vi har sett en sterk vekst i netthandelen under hele koronapandemien. Vi har rett og slett blitt netthandlere de siste åtte månedene, sier han.