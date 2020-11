Stortalentets vonde høst: – Har vært veldig vanskelig for ham

Etter at han tok engelsk fotball med storm i fjor, har Mason Greenwood stort sett vært i søkelyset av utenomsportslige årsaker denne sesongen.

I september ble Mason Greenwood sendt hjem fra landslagssamling etter at han og Manchester City spiller Phil Foden hadde hatt damebesøk på hotellrommet i forbindelse med Englands møte med Island i Nations League. Den gang la Greenwood seg flat.

– Etter å ha hatt tid til å reflektere rundt hva som skjedde, kan jeg bare beklage til alle for den pinlige situasjonen jeg har forårsaket, sa han til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside, men bare dager senere havnet han i søkelyset igjen. Denne gangen for å ha inhalert lystgass.

Noen tunge måneder toppet seg for 19-åringen i oktober da Jeremy Wisten gikk bort. Wisten, som tidligere var en del av Manchester Citys ungdomsakademi, var en nær venn av Greenwood.

– Det har selvfølgelig vært veldig vanskelig for han, og jeg synes Manchester United har gjort sitt beste for å beskytte han. Han hadde situasjonen på Island, det var ikke bra for han, og så mistet han sin venn. Det er en mange ting som har spilt inn, men jeg synes Solskjær har håndtert det på en god måte, sier GOALs Manchester United-korrespondent Charlotte Duncker til TV 2.

Riktig avgjørelse

En som har erfaring med det å leve under press er nettopp Ole Gunnar Solskjær. Til TV 2 sier United-sjefen at han står støtt bak stortalentet.

– Vi prøver å hjelpe alle våre spillere, unge og gamle. Jo mer erfaring man har, jo større sjanse har man selvfølgelig til å unngå å gjøre en og annen feil. Men jeg har ikke noe problem med å hjelpe ungguttene, og bidra til at de blir gode fotballspillere. Mason er en veldig, veldig god fotballspiller, sier Solskjær.

Etter måneder med turbulens bestemte Solskjær og støtteapparatet på Carrington at Greenwood skulle få fri gjennom landslagspausen tidligere i måneden. Klokt, ifølge Duncker.

– Det var nok riktig avgjørelse å ikke la han reise med England. United har tatt han litt ut av rampelyset, sånn at han kan få hodet på riktig plass igjen. Nå så vi at han kom innpå i Champions League og han gjorde det veldig bra. Jeg regner med han kommer til å få flere minutter framover, sier hun.

– Vi har en tradisjon med å hjelpe unge spillere, og det vil være tider der du har vanskelige perioder, uansett om du er ung eller gammel, påpeker Solskjær.

Vidunderbarnet

I fjor inntok Greenwood den engelske fotball-scenen med et brak. Bare 17 år og 160 dager gammel ble han den neste yngste i Manchester Uniteds historie til å debutere i Premier League da han ble byttet inn mot Arsenal 10. mars 2019. Knappe to måneder senere var han i startoppstillingen mot Cardiff, og ble med det den yngste spilleren i United-æraen som startet en Premier League-kamp.

– Da han slo gjennom var han ikke engang 18 år. Ingen hadde hørt om han da Solskjær sa at han skulle komme inn og erstatte Romelu Lukaku. Det er mye press på en tenåring, sier Duncker.

Men det presset virket Greenwood å leve godt med. I sin første fulle sesong i Premier League ble det tolv kamper fra start og 19 innhopp. Det resulterte i ti scoringer. Totalt ga sesongen 17 scoringer på 26 starter i alle turneringer. Kun tre tenåringer i Manchester United-historen har klart det samme i løpet av én sesong: George Best, Brian Kidd og Wayne Rooney.

– Han har blitt sammenliknet med alle. Fra Ryan Giggs til Cristiano Ronaldo, og til og med George Best. Han har slått alle rekorder som har blitt satt tidligere. Når Mason får de spillerne han trenger rundt seg tror jeg det vil ta han til neste nivå, sier Duncker, og får støtte av Solskjær:

– Mason kan utvikle seg til å bli en topp nummer ni. Nå kan han også lære fra en av de beste, nemlig Edinson Cavani, forklarer United-manageren.

Bedre med Greenwood

Etter at han var ute av troppen både mot Everton og West Bromwich, var Greenwood tilbake på banen i Manchester Uniteds Champions League-møte med Istanbul Basaksehir tirsdag. Ser man på statistikken lover det godt for de røde djevlene. Uniteds seiersprosent med 19-åringen i startoppstillingen er nemlig på 63 prosent, mot 50 prosent når han ikke starter.

– Mot West Brom var det akkurat det de savnet, den kreativiteten. Jeg har sett på statistikken og Mason er så viktig. Når han starter skaper de flere sjanser og scorer flere mål, og det er ingen tilfeldighet. Han er en kreativ spiller som elsker å utfordre, sier Duncker og fortsetter:

– Han er vanskelig å håndtere fordi han er rask, uforutsigbar og like god med begge ben. Han tilfører noe til Uniteds angrepsspill som de ikke har uten ham.

Neste mulighet for Greenwood til å gjøre seg gjeldene kommer allerede i bortemøtet mot Southampton søndag. Duncker er ikke i tvil om at 19-åringen bør starte.

– Juan Mata nærmer seg slutten av karrieren, og virker ikke å ha den kreativiteten Mason har. I tillegg har vi Anthony Martial, som fortsatt venner seg til rollen som nummer ni. Jeg mener at Manchester United er et mye bedre lag med Mason på banen, avslutter GOAL-journalisten.