Drømmestart for Carlsen

Stor blemme ga Magnus Carlsen (29) et tidlig overtak i semifinaleduellen.

Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 1-0 (tre partier gjenstår fredag)

Som i kvartfinalen mot Anish Giri, valgte Magnus Carlsen å åpne med hvite brikker. Han forklarte at årsaken var at han da kunne avslutte med hvite brikker på dag to.

Carlsen fikk en drømmestart på semifinalen. Det skjedde etter en stor blemme fra Jan Nepomnjasjtsjij tidlig i partiet. Russerens solide stilling snudde brått da han flyttet dronningen til siden istedenfor ett hakk frem.

Da raknet forsvaret hans.

– En kjempetabbe, konkluderte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Carlsen tok første stikk med bare 26 trekk. Da ga Nepomnjasjtsjij opp partiet.

