Tar et oppgjør med nordmenns bruk av «rasismekortet»

GOD KVELD NORGE (TV 2): På under ett år har Nathan «Nate» Kahungu (24) sitt liv blitt snudd på hodet - nå kommer han med egen serie.

Kun én uke etter at Nate sto i finalen av årets «Skal vi danse» er han klar med egen miniserie. God kveld Norge skal utover vinteren følge Nate sitt liv tett, og episoder av serien «NateLife» vil bli sluppet her på tv2.no og TV 2 Sumo.

– Hva vil du fylle denne serien med?

– Det er mange nye og spennende prosjekter. Jeg har jo nylig blitt en offentlig person, så man får være med på den reisen der. Samt det musikken har å bringe, forteller Nate.

Se første episode av «NateLife» her:

Han er nemlig både artist og musikkprodusent, og vil komme med mye ny musikk fremover.

– Jeg har jo lagt mange prosjekter på is. Men nå får jeg endelig tatt opp igjen alle, sier 24-åringen som er en del av gruppa «ODD FELLOWS».

Ønsker å være et forbilde

Livet til Nate har tatt en dramatisk vending hvis man sammenligner med bare ett år tilbake. Da jobbet han på et call-senter og drev med kundeservice.

– Våkner du om morgenen og tenker «shit, hva skjedde med livet mitt?»

– Ja, jeg gjør faktisk det. Det er veldig rart, men jeg har alltid drømt om å ha en plattform hvor jeg kan uttrykke meg selv akkurat slik jeg vil. Nå føler jeg at jeg har fått det, og da er det lettere å være den profilen og det forbildet som jeg ønsker å være, svarer Nate.

Liker ikke «rasismekortet»

I første episode av «NateLife» sier han at han vil bruke sin nye posisjon til blant annet å bekjempe fremmedfrykt og rasisme.

– Hvor viktig er det for deg?

– Den saken er viktig så lenge jeg er svart, smiler han, og går inn på et tema som han har blitt lei av.

– Folk liker å si at jeg drar «rasismekortet», men rasismekortet er for dem som sitter på andre siden. De som bare hører om rasisme. For en person som opplever det hver dag så er det ikke noe rasismekort, det er livene våre, sier Nate engasjert.

Opplever det daglig

Han sier at kampen mot rasisme vil han kjempe helt til alt er likestilt, og at det er noe han opplever hver dag - på ulike måter.

– Når folk tenker rasisme så tenker de at jeg skal gå på gata, bli kastet en banan på og kalt neger, men det er ikke alltid den typen rasisme det er snakk om, forklarer Nate.

– Det er hvordan folk flytter seg når de ser deg på bussen, hvordan du ikke får de samme jobbmulighetene på grunn av navnet ditt. Barn blir lært opp til å ikke leke med en viss type mennesker. Det finnes forskjellige former for rasisme, men det er ikke lett for alle å se det med mindre man kjenner det på kroppen.

Legger romanserykter dødt

Helt siden dag én av «Skal vi danse» har Nate og dansepartneren Helene Spilling måtte svare på romanserykter. Nå føler han at det er på tide å avkrefte det en gang for alle.

– Er det en romanse mellom deg og Helene?

– Nei, ikke i det hele tatt.

Bratberg, som også var deltager i «Skal vi danse», legger til at hun aldri så noe «nussing og sussing» på dansesenteret.

– Da kan vi legge det ryktet dødt nå.

– Ja, den er død nå, svarer Nate.