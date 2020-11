Retorikkekspert: – Vedum tryna i overrennet

Retorikk-professor Kjell Lars Berge sier han aldri har sett liknende i Norge etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lo seg ut av kameraet i stedet for å svare på spørsmål om alkoholavgifter.

Berge er ekspert på kunsten å tale overbevisende, og det sliter Vedum kraftig med i et intervju på TV 2 torsdag om grensehandelen, mener retorikkprofessoren.

I innslaget blir det opplyst at Senterpartiet vil sette ned avgiftene for å skaffe nye norske arbeidsplasser.

Partilederen får flere spørsmål om hvordan han skal klare dette uten å kutte i alkoholavgiftene.

På spørsmål om alkohol er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensen, påpeker Vedum at Pepsi Max er en av de viktigste grunnene, før han får et nytt spørsmål.

– Systembolaget i Strømstad omsetter for to milliarder kroner i året, er du ikke enig i at alkohol er en av de viktigste grunnene til at folk drar over grensa?

– Vi i Senterpartiet mener at det er viktigere å ha lavere avgifter på pølser og pizza enn på pjolter og pils, svarer Vedum, før han ler seg ut av kameraet.

– Han skjønner at han kom skjevt ut av hoppet – han tryna i overrennet, for å si det sånn, sier Berge.

– Hva er det han gjør her?

- Nei, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe, jeg. Jeg synes det er uforskammet, han svarer ikke på spørsmål og forsøker å le det bort, og fleipe det bort – hva er det for noe? Jeg har ikke sett maken, jeg, ikke i Norge i hvert fall, kommenterer retorikkprofessoren.

Svekker troverdigheten

For å være overbevisende i svaret på hva det er som egentlig er årsaken til at folk handler i Sverige, nytter det ikke å peke på Pepsi Max, sier han.

– Sånn skal man ikke svare som politiker. Det er viktige spørsmål, grensehandelen koster samfunnet store summer. Det er masse arbeidsplasser vi snakker om, og han kan ikke vike unna sånne viktige spørsmål på en useriøs og fleipete måte - det er jo bare tøys.

– Men med denne latteren, blir han ikke mer folkelig, slik at det blir kortere avstand mellom ham og velgerne?

– Ja, i små doser, kanskje, men ikke som et retorisk grep, det funker ikke. Latter og humor kan dempe konflikter, men det vi vet fra forskning er at latter kan virke negativt og svekke troverdigheten til den aktuelle politikeren.

Blir pensum i retorikkundervisning

Berges anbefaler Senterpartiets kommunikasjonsavdeling å ta en runde med partilederen om hvordan man bør snakke i norsk politikk.

– Man skal svare ordentlig og redelig selv på kompliserte spørsmål som kommer fra journalisten her. Jeg tror ikke dette kommer til å oppleves i partiet som noen særlig god retorisk ytring fra Slagsvold Vedum, det tviler jeg på.

– Bør han dempe latteren?

– Ja, han kan jo være seg selv, og slappe av, ikke sant, men han kan ikke le bort spørsmål, det går ikke.

Men Berge ser også en bruksverdi i intervjuet:

– Jeg ler meg i hjel, jeg må ta med det innslaget når vi skal ha politisk retorikk til våren, avslutter han.

Verken Trygve Slagsvold Vedum eller kommunikasjonssjefen i Senterpartiet har ønsket å stille til intervju i denne saken.