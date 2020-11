Han er innlagt på infeksjonsmedisinsk isolatspost på Ullevål sykehus.

Hjemme på Tonsenhagen i Oslo venter samboeren, datteren og sønnen.

Med unntak av sønnen, er hele familien smittet. De vet ikke hvordan det skjedde. Resten av familien er i forholdsvis god form.

– Det er klart jeg savner dem, men de vet jo også at jeg er i de beste hender. Så jeg tror de klarer å slappe av, sier Einebakken.

– Du ser jo sprek ut, er du overrasket over at du havnet her?

– Ja, jeg er jo det. Jeg skal klare å "ta en korona" tenkte jeg for tre uker siden, men jeg tenker ikke sånn lenger nå, nei. Det her vil jeg ikke ha igjen. Det er utrolig tøft, sier Einebakken.

Han ligger på en såkalt NIV-post, non invasiv inhalering. Dette er siste stopp før full intensivbehandling og respirator, forteller de som jobber her.

HYLLER DE ANSATTE: Andreas Einebakken har ikke nok lovord om sykepleierne på Ullevål. Foto: Frode Sunde

– De ligger på infeksjonsposten her, men hvis de blir respiratorisk dårligere, så trenger de litt hjelp med pustingen og da drifter lungeavdelingen to stuer med tre senger, sier seksjonsleder Malin Jørgen.

Denne avdelingen ble etablert for om lag fire uker siden. Her er det hentet inn personell og ekspertise fra flere steder. En av de som nylig ble omplassert hit, er Sigrid Seim.

Hun er egentlig sykepleier på nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

– Jeg synes dette er veldig spennende og meningsfullt. Man føler at man bidrar der det virkelig er behov for hjelp om dagen. Den situasjonen vi står jo nå er helt forferdelig, sier Seim.

Det finnes også de pasientene som er enda dårligere enn Andreas Einebakken.

På innsiden av intensiven

Totalt i Norge ligger det nå 20 pasienter på intensivavdeling, med påvist smitte av Covid-19.

De kjemper alle for å overleve. I praksis er det maskiner som holder de i live.

Fire av disse ligger på samme rom på Rikshospitalet. Sykehuset kan totalt ta imot 56 pasienter på kohortene. I dag har de bare fire stykker på samme kohort.

Smittevernet her er svært strengt og inntrykkene er sterke.

Etter å ha blitt oppkledd i fullt smittevernutstyr, blir vi geleidet gjennom en sluse. Fra ren til uren sone, og inn på kohorten.

Det er veldig trangt, og det første som møter oss er en pasient tilkoblet respirator. Han ligger i full narkose og aner ikke at vi er der.

RESPIRATOR: Slik ser det ut inne på intensiv-kohorten på Rikshospitalet. Foto: Frode Sunde

– Vi har jo et håp om at han skal overleve, men den virkelige jobben begynner jo når han er ute av intensivbehandlingen, sier Øystein Fahre.

Han står foran en stor blå maskin med flere skjermer.

– Dette kan du egentlig kalle pasientens nyre, sier han.

For noen av covid-pasientene svikter flere av organene. I utgangspunktet rammer koronaviruset bare lungene, men etter hvert kan også flere organer settes ut av spill.

– Dette er den mest avanserte behandlingen vi har mulighet til å gi, sier Fahre.

AVDELINGSLEDER: Øystein Fahre viser hvordan de overvåker pasientene. Foto: Frode Sunde

Han må ha like mange mennesker på jobb, uansett dag og klokkeslett.

– Her skal du ha sykepleiere og leger døgnet rundt, som kan sine saker, sier Øystein Fahre.

– Oppholdet her, og særlig oppvåkningen, kan være preget av vrangforestillinger. At du føler at du sover i våken tilstand eller omvendt. Du føler deg virkelig ikke vel. Du kan se ting, du kan hallusinere og være dypt plaget både i oppvåkningsfasen, men også i mange måneder etterpå, sier Fahre.

– Du kan få store psykiske problemer av langvarig intensivbehandling.