Utsettelser kan gi bosman-mareritt for Eliteserie-klubber

– Da står man i en situasjon man i det lengste har håpet å unngå, erkjenner Erlend Hanstveit, forbundsleder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) til TV 2.

Norges Fotballforbund (NFF) bekreftet søndag kveld at serieavslutningen i Eliteserien flyttes til 22. desember. Kvalifiseringskampen om siste eliteserieplass spilles i romjula.

Det skjedde som følge av koronasmitte i Odd. Skulle det oppstå flere smittetilfeller i Eliteserien kan det bli vrient å få fullført sesongen innen året er omme.

FIFA-henstilling

Den tidligere Brann-spilleren er klar på at kontraktsscenarioet vil bli «vanskelig og krevende».

OPPFORDRER: Erlend Hanstveit i NISO ønsker at spillerne signerer kontraktsforlengelser ut sesongen dersom det skulle bli aktuelt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– I utgangspunktet går kontrakten ut når den går ut. Skal man endre i den må man tilbake til tegnebrettet. Vi håper på en løsning der spillerne forlenger kontrakten fram til sesongen er ferdigspilt, sier Hanstveit.

Det er også henstillingen til konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

– Dette er et scenario vi har tenkt på siden i sommer. Da kom FIFA ut med en henstilling om at kontrakten forlenges i tråd med sesongen. Det ble gjort i flere turneringer på kontinentet i sommer, sier Fisketjønn, og legger til:

– Det er en sak mellom klubb og spiller. Vi kan styre overgangsvinduet, men ikke de personlige kontraktene.

- Kan ikke si nei eller ja

I Eliteserien er nedrykkstruede Mjøndalen og Sandefjord blant lagene med flest spillere på utgående kontrakt.

Ifølge Eurosport har de to klubbene ti spillere som kan signere for en annen klubb fra 1. januar.

For Sandefjord dreier det seg om Lars Grorud, Anton Kralj, William Kurtovic, Stefan Mladenovic, Emil Palsson, Rufo, Kristoffer Normann Hansen, Harmeet Singh, Herman Solberg Nilsen og Marc Vales Gonzalez.

Klubbens trener, Martí Cifuentes, står for øvrig uten kontrakt fra 1. januar han også.

I Mjøndalen går konraktene til Joackim Olsen Solberg, Quint Jansen, Alexander Betten Hansen, Vamouti Diomande, Christian Gauseth, Jorge Vieira, Alfred Scriven, Andreas Hellum, Mathias Fredriksen og Vetle Dragsnes ut.

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Sandefjords Harmeet Singh er usikker på hva framtiden bringer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Harmeet Singh, som spiller for Sandefjord, er en av de kontraktsløse. 30-åringen sier han er innstilt på å stille opp for laget og er åpen for å spille kamper i januar.

– Jeg vil gjerne hjelpe klubben hvis dette scenarioet blir aktuelt, men hva gjør jeg om jeg får et tilbud et annet sted? spør Singh.

– Jeg kan ikke si ja eller nei på noe nå. Det er ikke slik at man ikke hadde stilt opp dersom klubben virkelig trengte hjelp, men man vet ikke. Plutselig dukker det opp et annet tilbud, fortsetter han.

Fisketjønn erkjenner at Singhs problemstilling kan bli vrien å løse.

– Det er et godt spørsmål, men dette er opp til spiller og klubb. Det finnes ingen fasit her, det blir opp til dialog mellom de tre partene, sier Fisketjønn.

- Et personlig valg

Da Premier League-sesongen skulle avrundes i juli skjedde det med flere spillere som egentlig hadde kontrakt til og med juni, men som sa seg villige til å forlenge korttidskontrakt ut sesongen.

Men ikke alle: Bournemouth-vingen Ryan Fraser sa nei til å bidra i de siste kampene for laget sitt, som til slutt rykket ned fra engelsk fotball gjeveste selskap.

NEKTET: Ryan Fraser signerte ikke korttidskontrakt med Bournemouth i sommer. Foto: Mark Kerton / PA via AP

Singh hevder han ikke ville blitt skuffet om en av lagkameratene hadde avvist en eventuell kontraktsforlengelse.

– Jeg ville tenkt at det er et personlig valg. Det er bare å respektere det. Er det en ting jeg har lært er det at fotballen er kynisk, på godt og vondt. Til syvende og sist må man tenke på hva som er best for deg. Det går begge veier, klubbene tenker på seg selv og spillerne tenker på seg selv. Jeg hadde ikke blitt sur om noen hadde tatt en slik avgjørelse.

Vil fullføre sesongen

Om sesongen faktisk blir avviklet før nyttår gjenstår å se.

– Hvis vi får flere utsettelser enn de som allerede er, sliter vi, sa Fisketjønn i et intervju med Eurosport søndag kveld.

– Vi kommer i alle fall til å jobbe steinhardt for å unngå at sesongen går over nyttår, nettopp fordi det blir mange problemstillinger man må adressere, sier Hanstveit i NISO.

Men Fisketjønn påpeker at det viktigste er at sesongen fullføres - uansett når det måtte bli.

– Vi har sånn sett ingen sperre på om sesongen blir fullført. Vi har sagt og vært enige med klubbene hele veien om at sesongen skal fullføres, hvis ikke det blir så ille at myndighetene stenger oss ned. Nå er smittetallene på vei ned i hvert fall, så bank i bordet for det, avslutter Fisketjønn.