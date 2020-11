Lange køer i Oslo etter trafikkulykke

Klokken 15.38 meldte politiet i Oslo om en trafikkulykke på Ring 3 ved Lørentunnelen.

– Trafikkulykke med tre involverte biler. Store trafikale problemer, skriver politiet på Twitter.

Ved 16.15-tiden ble tunnelen åpnet igjen, men det er fortsatt lange køer. Fra før utføres det veiarbeid i Vålerengtunnelen, slik at det bare er ett felt åpent hver vei.

Operasjonsleder Guro Sandnes sier de merker at det er Black Friday.

– Det er mye trafikk i hovedstaden i dag. Folk må belage seg på mye kø og sørge for at de er klare for å kjøre når de setter seg i bilen, sier Sandnes, og peker på at folk må beregne god tid og huske å spise og drikke.