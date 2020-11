Storfavoritten Sindre Nyeng (23) røk ut av Farmen like før finaleuka: – Bittert

Farmen-deltakeren hevder at nervene tok overhånd i den avgjørende tvekampen.

Sindre Nyeng (23) fra Leksvik tapte årets siste tvekamp i Farmen. Andrekjempe Kjetil Kirk (27) fra Oslo valgte øksekast, og rett før finaleuka slo han ut storfavoritten til å vinne Farmen.

– Det er bittert å ryke ut. Nervene tok meg, så det er fortjent at Kjetil slo meg. Men det føles litt som den sure fjerdeplassen, siden det er den siste tvekampen før finaleuka. Jeg har jo øks hjemme også, selv om jeg har holdt det hemmelig inne på gården, sier Nyeng til TV 2.

DUELL: Kirk (t.v.) vant 4-2 over Nyeng i øksekast. Foto: Alex Iversen/TV 2

23-åringen har gjennom hele Farmen-oppholdet vært hardtarbeidende, både med gårdsarbeid og matlaging.

Nyeng ble valgt som førstekjempe av storbonde Per Gunvald Haugen (45), siden han ble sett på som den største konkurrenten på gården.

– Den siste uka ble jeg lei og var litt følelsesløs. Jeg hadde vært fem uker på storbondeloftet og følte jeg hadde kontroll gjennom hele oppholdet. Men i uke ti mistet jeg fullstendig kontrollen da Per Gunvald ble storbonde og maktbalansen ble flyttet. Da forsvant også humøret mitt, fordi jeg visste at jeg ble førstekjempe, forteller trønderen.

Sindre hadde en utspekulerte plan som gikk i vasken. Se hva planen var i videoen øverst i saken.

Stjal egg med god samvittighet

Matmangel har preget årets Farmen etter at flere ukesoppdrag har gått i vasken. I den første uka ble aldri porten til safthuset ferdig, i uke fem forsvant 2,5 kg sukker og i uke åtte ble broderiet påtent.

Deltakerne har dermed dratt til markedet tre ganger uten penger å handle for, og de har i flere uker levd på poteter og egg. Nyeng har derfor spist egg i skjul for å fylle på med næring i kroppen.

– Jeg har stjålet egg og gjemt unna havre sammen med Daniel, men det står jeg for. Jeg har stått på og bidratt mest på gården, og jeg har spist litt ekstra i skjul med god samvittighet. Man rettferdiggjør det inne på gården, men i ettertid kan jeg skjønne at det kan oppleves egoistisk. Det er kanskje litt på kanten overfor fellesskapet, sier Nyeng.

Vennskap

TV-seerne fikk kanskje med seg at Nyeng bar et kors rundt halsen under tvekampen søndag. Nå forklarer trønderen historien bak smykket.

FIKK KORSET: Sindre Nyeng under tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg og Thor har et fantastisk vennskap, selv om det kanskje ikke har kommet så godt frem gjennom TV-skjermen. Vi satt sammen så og si hver kveld og pratet om alt mellom himmel og jord, bokstavelig talt, sier Nyeng om presten Thor Haavik (26).

– Jeg fikk korset av Thor da jeg ble førstekjempe, og jeg syntes det var en ære å få bære det som han har båret de siste seks årene. Jeg tok det med meg hjem, forklarer han.

– En harmonisk gjeng

Selv om det har vært mye krangling mellom deltakerne i årets Farmen-sesong, føler ikke Nyeng at det har vært så ille som mange tror.

– Jeg synes det har vært en harmonisk gjeng, hvis man tenker på forutsetningene om at det er 14 tullinger sammen på en gård, der alle elsker å stå i rampelyset og er vant til å være midtpunktet. Diskusjoner kan man ikke unngå i løpet av ti uker, men det er klart at noen kunne holdt seg for god til noen av kommentarene som de har kommet med på gården, sier han.

– Hva tenker du om at mange deltakere så på deg som en verdig vinner av Farmen?

– Jeg synes det er utrolig raust av dem. Å bli sett på som en verdig vinner av Farmen setter jeg pris på, forteller Nyeng.

Seks kan vinne Farmen

Farmen går nå inn i finaleuka, der seks deltakere kjemper om å vinne hytte og bil.

De som står igjen er Daniel Viem Årdal (30) fra Steinkjer, Karianne Vilde Wølner (26) fra Drammen, Kjetil Kirk (27) fra Oslo, Thor Haavik (26) fra Loddefjord, Karianne Kopperstad (27) fra Fosnavåg og Per Gunvald Haugen (45) fra Gjerstad.

Deltakerne skal den kommende uka gjennom flere konkurranser for å kåre årets vinner av Farmen.

SJOKK: Her får deltakerne beskjed av Mads Hansen at finaleuka starter umiddelbart. Foto: Alex Iversen/TV 2

Se finaleuka av Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.