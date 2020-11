Her limer de seg fast i butikken i «Black Friday»-protest

Extinction Rebellion tok i bruk sterke virkemidler da de limte seg fast til vinduet i klesbutikken Monki i Karl Johansgate i Oslo sentrum fredag.

Tre personer sto limt fast til butikkvinduene. At det var denne butikken de aksjonerte mot var tilfeldig, opplyser talspersonen for aksjonen til TV 2.

Poenget bak aksjonen var å belyse at Black Friday bidrar til økt handel med varer som forbrukerne ikke vet hvor kommer fra.

ELEFANTEN I ROMMET: Ikke nok med at de limte seg fast i vinduet hadde gruppa med seg en stor elefant til de skuelystne på Karl Johan. Foto: Torgeir Knutsen / TV 2

– Vi har denne aksjonen i dag fordi man på Black Friday blir oppmuntret til å kjøpe flere klær som kommer fra umenneskelige forhold andre steder i verden. Klærne fra de store klesskjedene er med på undertrykke u-land og arbeidsforhold, forteller Cornelia Reichmann, medlem og talsperson for Extinction Rebellions aksjon.

– Er det riktig måte å belyse en sak ved å lime seg fast til vinduer?

– Vi vil bruke sterke metoder for å få oppmerksomhet rundt saken. Vi kommer til å stå limt fast helt til vi blir fjernet, sier hun videre.

TV 2 prøvde å få en kommentar fra daglig leder av butikken, men fikk beskjed om å forlate klesbutikken.

Etter og ha stått fastlimt i rundt to timer valgte de tre fastlimte personene imidlertid å forlate stedet etter pålegg fra politiet.

– Innsatsleder fikk en god dialog med dem. Hvis de hadde brutt pålegget, så ville det blitt en bot. Vi er fornøyde med at alt gikk rolig for seg, og at de fulgte pålegget fra politiet, sier Guro Sandnes, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Extinction Rebellion omtaler seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen.