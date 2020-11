I mål var han fire-fem sekunder foran Emil Iversen og Alexander Bolsjunov på plassene bak. Det eneste problemet? Erik Valnes var foran på toppen av bakken og enda lenger foran i mål. Hva gjør du nå, Johannes Høsflot Klæbo?

Vi har sett det så mange ganger før de siste årene. Johannes Høsflot Klæbo har kastet lua og er klar for nok en sprintfinale. Storfavoritten får løpet dit han vil og gjør ikke en eneste feil på ferden mot den avgjørende sistebakken.

Alle vet rykket vil komme, og når toget går, har konkurrentene for vane å stå igjen på perrongen.

De to-tre forgående sesongene har renn som dagens Ruka-sprint vært synonymt med seier til den ubestridte verdenseneren i sprint. Etter gjennombruddet med bronsemedalje i Lahti-VM i -17 har han stort sett vunnet alt han har stilt opp i. OL-gull i -18, VM-gull i 19 og et par-tre seier i sprintcupen har det blitt, for en løper som har tatt seier etter seier i et tempo verden aldri har sett maken til.

Ingen har vært i nærheten av å følge Byåsen-løperen i finalene, og både konkurrenter, trenere og publikum har latt seg forbløffe av farten Høsflot Klæbo klarer å skape med to ski på beina. Over kuler, rundt svinger, på oppløp og opp bakkene har han rett og slett vært i en egen klasse, og han er allerede historiens soleklart beste langrennssprinter.

Det aller mest imponerende rennet trønderen har levert i karrieren er kanskje nettopp i Ruka. I november 2017 rykket han fra konkurrentene fra start og det hele var avgjort før det i det hele tatt hadde begynt. Høsflot Klæbo kom alene til mål, og siden den gang har det interessante stort sett vært hvem som skulle havne på andre- og tredjeplass. Så overlegen har han vært, inntil i dag.

Luringen Arild Monsen ble selvsagt ikke sjokkert over det han så i Ruka i dag. Gutta på sprintlaget har ventet på dette. Til og med Johannes Høsflot Klæbo selv har nok sett dette komme. Før eller senere kom Erik Valnes til å være like rå i konkurranse som på trening.

I dag kom denne dagen. Dagen der Klæbo-klyvene kvittet seg med alle konkurrentene bortsett fra én. Dagen der farta over kulen og gjennom den siste svingen ikke var høy nok til å kunne slå lekent ut med armene og feire seieren allerede på oppløpet. Dagen der selveste sprintkongen måtte se seg slått av sin egen lagkamerat og kanskje viktigste treningspartner, Erik Valnes.

Undertegnede har også fått gleden, eller rettere sagt fått kjenne på smerten av å trene med Erik Valnes. På mange måter minner han om Petter Northug. Stor og sterk med enorme fartsressurser, og en helt spesiell egenskap til å skape og ikke minst opprettholde høy fart på ski og rulleski. Der Høsflot Klæbo er som en Ferrari, er Valnes mer som en blodtrimmet, amerikansk muskelbil. Det ser kanskje ikke like lett ut, men når han får opp farten, er han nesten umulig å stoppe.

På toppen av Middagsfjellet ved Sørreisa er det et minnesmerke til ære for Alf Storelvmo, en av landets beste skiløpere på 60-tallet. I dag fikk Sørreisa en ny langrennshelt. Kanskje blir det nå byste av Erik Valnes på toppen av Vakkerhumpen, langs myrene og skiløypene der han har lagt grunnlaget for dagens bragd.

Med dagens vanvittige avslutning tok Erik Valnes sin første individuelle verdenscupseier. Den jevngamle Johannes Høsflot Klæbo måtte se seg slått i klassisk sprint for første gang på et par år, i løypa han har herjet som verst siden en novemberdag for tre år siden.

Så da er jo spørsmålet: Hva gjør du nå, Johannes Høsflot Klæbo?

Det er naivt å tro vi har vært vitne til et tronskifte i dag. Til det er trønderen rett og slett for god. Høsflot Klæbo er fortsatt favoritten i VM, og det vet han nok også selv. Spørsmålet er bare hvordan han skal kvitte seg med Erik Valnes underveis. Det er det kanskje bare Høsflot Klæbo selv som vet svaret på.