Gjengleder innrømmer drapsforsøk: – Ingen kunne komme og kødde med oss

Den 29 år gamle norsk-albaneren erkjenner for første gang at han forstod risikoen ved å «akseptere» at bevæpnede folk dro hjem til en annen gjengleder i 2012.

Gjennom mange år var 29-åringen leder av den kriminelle gjengen Young Bloods på Holmlia i Oslo.

Likevel har han aldri tidligere vært domfelt, før han i juni i år ble dømt til syv års fengsel.

Ifølge dommen har 29-åringen bestilt to alvorlige voldslovbrudd:

I 2012, på Furuset, ble den daværende lederen av den konkurrerende kriminelle gjengen Furuset Bad Boys skutt i bekkenet med hagle utenfor leiligheten sin. Mannen overlevde hendelsen.

I 2015, i en leilighet på Holmlia, ble en familiefar holdt innesperret og torturert i to døgn. Årsaken var at han ble beskyldt for å ha stjålet narkotika.

Ville sende et budskap

I tingretten nektet gjenglederen straffskyld for drapsforsøk, men han erkjente at han medvirket til vold. Han ønsket ikke å forklare seg, og aktor måtte derfor lese opp fra hans tidligere politiforklaringer.

Mannen ble dømt for medvirkning til forsøk på overlagt drap og for å ha stått bak kidnappingen, noe hans forsvarer Øyvind Bratlien omtalte som «en skandale». Han mente rettssikkerheten hadde tapt i et politisk spill. Dermed ble dommen anket.

Tidligere i november begynte ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Denne gangen har 29-åringen valgt å prate.

Han erkjenner nå at han aksepterte at personer med våpen dro til Furuset i 2012, og at han forstod at det kunne ende med at den daværende Furuset Bad Boys-lederen ble skutt.

– Han sier at han nå tar ansvar, og at det er derfor han erkjenner dette nå. Det er ikke et overlagt drapsforsøk, men han skjønte at det kunne gå galt. Han var villig til å ta sjansen for å sende et nødvendig budskap, sier advokat Bratlien til TV 2.

Dette skjedde på Furuset i 2012 Bakgrunnen for drapsforsøket i 2012 var at en ung mann fra Holmlia skyldte penger til en annen ung mann tilknyttet den konkurrerende gjengen Furuset Bad Boys. Den unge mannen fra Holmlia tok kontakt med gjenglederen for å søke hjelp. Gjenglederen satte derfor opp et møte, men på dette møtet ble den unge gutten banket opp. Dermed ønsket gjenglederen, som ikke selv var til stede på møtet, å snakke med den daværende lederen av Furuset Bad Boys. De to truet hverandre høylytt over telefon, ifølge dommen. Dermed tok Young Bloods-lederen initiativ til at flere andre personer skulle oppsøke Furuset Bad Boys-lederen ved hans leilighet med skytevåpen og kniv. Da Furuset Bad Boys-lederen ikke svarte på callinganlegget eller over telefon, fikk han flere meldinger fra et Young Bloods-medlem som stod utenfor. «Vi er her hvor er du» og «Kom ut din mammapuler», stod det i meldingene. Bevæpnet med en kryddermorter løp Furuset Bad Boys-lederen ut døra for å jage vekk mennene. Da ble det løsnet flere skudd. Furuset Bad Boys-lederen reagerte ifølge dommen med å heve armene og rope «Skyt meg!». Senere ble han skutt i bekkenet med hagle på kloss hold. Gjerningsmennene sparket ham deretter gjentatte ganger og kuttet ham med kniv, ifølge dommen. Politiet har kun klart å identifisere én av gjerningsmennene på stedet, og han er dømt til fire og et halvt års fengsel – en dom han har anket.

Gjenglederens budskap var at «ingen kunne komme til Holmlia og kødde med oss». Han mente at den konkurrerende gjenglederen hadde oppført seg respektløst ved å reise til Holmlia og «ta seg til rette».

Siden den nå 37 år gamle mannen ble skutt, knivstukket og banket opp utenfor sin egen leilighet, er det ingen som har kommet til Holmlia for å lage bråk, poengterte gjenglederen i sin forklaring.

Ifølge gjenglederen godtok han at folkene hans bevæpnet seg, men det var de selv som tok valget om å gjøre det.

Han erkjenner dermed rettslig å ha medvirket til et drapsforsøk.

Fremdeles uenige

Politiet, Oslo tingrett og kilder i det kriminelle miljøet slår fast at han var lederen av Young Bloods i mange år. Selv sier 29-åringen at han forstår at politiet har sett på ham som en gjengleder.

Norsk-albanerens nye forklaring er fremdeles ikke i tråd med påtalemyndighetens syn på saken. Han mener han forstod at oppdraget kunne føre til at 37-åringen ble skutt, men det var aldri et ønske om at han skulle drepes.

Under rettssaken i tingretten mente statsadvokat Kirsti Guttormsen likevel av 29-åringen hadde gitt ordre om å drepe den rivaliserende gjenglederen.

– Det er ikke tilfeldig at N.N. (gjenglederen) ikke var på åstedet. Det har med makt og hierarki å gjøre. Han la risikoen for å bli tatt over på andre, sa Guttormsen i sin prosedyre tingretten.

Hun ønsker ikke å kommentere denne saken overfor TV 2 ettersom den fremdeles pågår i lagmannsretten.

Senere i saken vil gjenglederen få mulighet til å forklare seg også om kidnappingssaken i 2015, der en familiefar ble holdt innesperret og mishandlet. Han har tidligere nektet for å ha noe med hendelsen å gjøre.

– Han nekter straffskyld for den posten i tiltalen, sier forsvar Bratlien.