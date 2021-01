Kjenner du igjen alpinstjernen?

Da Kjetil Jansrud var seks år gammel fikk han sine første alpinski. Fra den dagen brukte han all sin tid på idretten, som skulle bli hans karriere.

– Det begynte ute i hagen her. Han tok på seg skia, kjørte nedover bakken, og over noen grøftekanter. Så gikk han fiskebein opp igjen. Det var full fart, forteller faren Jan.

ENERGISK GUTT: Da Kjetil var liten hadde han, ifølge moren, et voldsomt trøkk. Foto: Privat

I rolige omgivelser på Vinstra i Gudbrandsdalen kunne også en ung Kjetil kjøre miniski ned til skolen, som lå to kilometer unna. Det tror faren har hadde mye å si for utviklingen hans i ung alder.

– Sånn som jeg ser det fikk han en balanse i kroppen som var ganske unik. Han fløt på det hele veien oppover, det er jeg ganske sikker på, sier Jan.

Voldsomt trøkk

TV 2 besøker foreldrene til Kjetil Jansrud hjemme på Vinstra, for å finne ut hva som har gjort akkurat ham til verdens beste alpinist.

Noe kan ha kommet innenfra, for foreldrene beskriver Kjetil som en gutt med ekstremt mye energi, og de skjønte tidlig at han hadde noen spesielle egenskaper. Moren, Inger Helen, har ett minne som beskriver sønnen godt.

– Kjetil hadde veldig mye guts. Jeg husker da han var bare tre år og skulle på sin første tur på langrennsski. Den turen jeg tok han med på var på en mil, og det visste jo ikke jeg. Og jeg gravid og kunne jeg ikke bære ham, men Kjetil gikk alene.

IVRIG: Kjetil Jansrud var bare 3 år da han gikk en mil på ski uten hjelp. Foto: Privat

Inger Helen Jansrud smiler av tanken på sønnen, som absolutt skulle klare langturen på egenhånd.

– Han skulle ikke ha hjelp, så han har hatt noe i seg som barn som har gjort at han har orket å stå i dette her da. Et voldsomt trøkk, sier hun og får støtte fra faren.

– Ja, han var et veldig aktivt barn, men har blitt roligere nå, ler faren.

Et råkjør

Pappa Jan forteller at det var fint å kunne dra i bakken for å blåse ut litt av energien til sønnen. Der brukte duoen utallige timer, i snitt 20 i uka, fra han var syv år.

– Vi dro i bakken klokka 17 og var ikke hjemme før klokka 22. Og sånn var det tirsdag, onsdag, torsdag, og hele lørdag og søndag. Og i alle ferier. Så det har vært ett råkjør, det kommer ikke gratis, sier faren.

VOKSTE OPP I BAKKEN: Kjetil og faren var i bakken på Gålå rundt 20 timer i uka fra han var syv år. Foto: Privat

Jan minnes en treningsiver hos Kjetil, som ikke var vondt å be da de skulle sette seg i bilen og reise den drøye halvtimen til alpinsenteret på Gålå.

– Som jeg husker det måtte jeg aldri hale ham ut på trening. Jeg smurte skiene hans, ropte på Kjetil, og da var han klar. Og han ville aldri hjem før heisen var stengt, forteller faren.

Miljøet var avgjørende

Da Kjetil bestemte seg for å satse på alpint ble faren fort engasjert, og i Peer Gynt Alpinklubb gikk han inn i trenerteamet for sønnen og de andre jevnaldrende alpinistene.

Hver sommer tok han nye kurs for å holde tritt med utviklingen. Han forteller om en satsende klubb, store talenter, og et godt miljø som var avgjørende for at sønnens proffdrøm senere skulle bli virkelighet.

– Det som skjedde på Vinstra på den tida var en innertier. Vi fikk inn de rette trenerne, de rette foreldrene, som også var villig til å stå i bakken 20 timer i uka. Du klarer aldri dette selv, du er helt avhengig av å en klubb som vil, og et miljø, sier Jan Jansrud.

OLYMPISK MESTER FRA VINSTRA: Vinter OL , Olympiske leker, i Sotsji 2014. Kjetil tok et overraskende gull i Super G, etter å ha kommet tilbake fra en alvorlig kneskade. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Suksesshistorie

Alle timene han la igjen i alpinbakken på Gålå har gitt avkastning for 35-åringen. Kjetil Jansrud har etablert seg som en av de største stjernene i alpinsirkuset, som gang på gang har bevist at han er best i verden.

I 2014 ble han olympisk mester i Super G, og han er regjerende verdensmester i utfor fra Åre i 2019.

I tillegg har han fire sammenlagt-kuler på merittlista, etter å ha vunnet verdenscupen i både utfor og Super G.

STORT: Kjetil Jansrud kysser utforkula som han tok i mars, 2015. Fra sesongavslutningen i World Meribel, Frankrike. (AP Photo/Giovanni Auletta)

– Hvordan er det å se at sønnen lykkes?

– Det er veldig tilfredsstillende det. Med tanke på den jobben som ble gjort fra den tida det startet på 90-tallet, å så se at det går an å nå toppen, sier en stolt pappa.