Eyvind Hellstrøms favoritt-riskrem

Eyvind Hellstrøm og kjæresten Anita elsker Paris. En av favorittrestaurantene er L'Ami Jean - og her oppskriften på deres fantastiske riskrem med karamellsaus.

Dette er en luftig riskrem servert med en utrolig god karamell-knekk og karamellsaus.

GRØT

Dette trenger du:

½ l helmelk

66 g rund ris/grøtris

100 g sukker

½ l kremfløte

1 vaniljestang

Slik gjør du:

Varm melken i en kasserolle. Del vaniljestangen på langs og skrap ut frøene. Bland vaniljefrø og stang med melken og tilsett risen. Kok på svak varme og rør ris og melk sammen. Bland inn sukkeret etter 20 minutter og kok videre i 20–30 minutter, til det blir en god grøtkonsistens. Rør i risen, ta ut den delte vaniljestangen som nå har gjort jobben og gitt fra seg en kostelig aroma. Dekk til kasserollen med plastfilm og avkjøl grøten. Pisk kremfløten til luftig konsistens, og vend denne inn i den avkjølte grøten.

KARAMELL-KNEKK OG KARAMELLSAUS

Dette trenger du:

100 g saltet smør

6 g flaksalt

200 g sukker

100 g mandler, pistasjnøtter og valnøtter

1 gelatinplate (lagt i bløt i kaldt vann)

¼ l kremfløte

Slik gjør du:

Smelt smør, salt og sukker i en kasserolle. Rør i blandingen på middels varme til det blir en lys karamell. Ta den bort fra varmen, og ha halvparten av karamellen over i en annen kasserolle. Bland inn gelatinplaten og halvparten av kremfløten i denne. Pisk resten av kremfløten, og bland den inn når karamellen har romtemperatur. Bland mandler, pistasjnøtter og valnøtter inn i den halvparten av karamellen som ikke har gelatin. Bland godt og ha dette over på bakepapir, og la det stå til det stivner. Hakk dette grovt når det er avkjølt. Anrett luftig riskrem i sjenerøs mengde, dryss med hakket knekk over, og avslutt med karamellsaus.