Natalie (36) ignorerte rådet hun fikk i mars – nå kan hun juble

Oslo Børs' hovedindeks, som reflekterer utviklingen i det norske aksjemarkedet, lå torsdag 20. februar på 942,89 poeng. Etter hvert som koronaviruset spredte seg til stadig flere land, begynte usikkerheten også å spre seg til aksjemarkedene.

Den 11. mars, dagen før regjeringen innførte de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig, hadde indeksen allerede rukket å synke til 713,12. Tolv dager senere nådde indeksen bunnen med 635,93 poeng.

Usikkerheten de siste månedene har vært enorm, og derfor har det ikke vært lett for småsparerne å vite hva de skulle gjøre med sparepengene sine. Plutselig kunne hovedindeksen synke til enda lavere nivåer – det var det ingen som kunne vite for sikkert.

Men siden mars har hovedindeksen sakte, men sikkert krøpet oppover. Og fredag hadde indeksen faktisk tatt igjen hele fallet som har vært under koronakrisen, da den avsluttet dagen på 946,30 poeng.

Mange småsparere som har turt å kjøpe aksjer under pandemien, sitter nå igjen med en pen gevinst.

– Raste kraftig

Natalie Henriksen (36) driver en motebutikk i Oslo, men hun er også aktiv i aksjemarkedet. Da pandemien slo til i mars, sank aksjene hennes kraftig.

– Det så ut som de var i fritt fall. Jeg fikk også anbefalinger om at nå måtte jeg selge og komme meg ut av dette her, sier Henriksen.

Hun startet sparing i aksjemarkedet for to år siden. Hun forteller at det var ganske skummelt i begynnelsen av koronapandemien.

– Det var ganske skremmende, for det raste jo så kraftig. Når du først går inn og vurderer om du skal selge eller ikke, har du allerede tapt mye, sier Henriksen.

36-åringen tok heldigvis et lurt valg da usikkerheten var størst.

Nullrente og vaksiner

– Først trodde man at kineserne skulle klare å stoppe det, men så spredde det seg over hele verden, sier Lars Erik Moen, som leder aksjeforvaltningen i Danske Bank.

– Verden stanset nærmest. Bedriftene stanset produksjonen, folk sluttet å reise og de kjøpte mindre. I løpet av et par uker kom det store aksjefallet, og hovedindeksen på Oslo Børs falt med rundt en tredjedel, sier Moen.

Men etter noen uker snudde altså børsen, og fredag passerte hovedindeksen det som var nivået før koronapandemien.

– Myndighetene satte i gang flere tiltak enn folk hadde forventet. Rentenivået gikk til nær null, og det gjør at fremtidige inntekter blir mer verdt, sier Lars Erik Moen.

Den siste måneden har flere faktorer ført aksjemarkedene til gamle høyder.

– Vi fikk en avklaring etter det amerikanske valget, og nyheter om at koronavaksiner med rundt 90 prosent effektivitet er på vei. Til sammen gjør dette at vi kursmessig er tilbake der vi var før pandemien traff aksjemarkedene i mars.

Slik har utviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs vært det siste året. Foto: Oslo Børs

– Småsparerne har lært

Det så lenge mørkt ut da koronapandemien rammet aksjemarkedene hardt, men småsparerne fikk stort sett ikke panikk, forteller spareøkonom Bjørn Erik Sættem i fondsmeglerselskapet Nordnet.

– Det ser ut som småsparerne har lært av tidligere feil, og at de nå faktisk brukte korreksjonen til å kjøpe. Det var relativt få som solgte seg ut, og relativt mange som kjøpte seg inn igjen, sier Sættem.

Han forteller at Nordnet har fått mange nye kunder i 2020.

– Norske investorer har vært veldig flinke under den berg- og dalbaneferden vi har hatt i 2020, mener Sættem.

Spareøkonomen tror ikke nordmenns mange investeringer i aksjemarkedet er tilfeldig.

– Det kommer nok først og fremst av at renten er null, slik at vi ikke får noen avkastning i banken. I tillegg sitter de fleste av oss på hjemmekontor, og da har du litt mer slakk. Sjefen ser ikke alt du gjør, og du kan bruke litt mer tid på å kjøpe aksjer og fond, sier Sættem.

Tjente på å ha is i magen

Natalie Henriksen er blant småsparerne som har hatt is i magen mens pandemien og den konstante uroen i aksjemarkedet har pågått.

I likhet med de fleste som har kjøpt flere aksjer enn de har solgt de siste månedene, har hun hatt en pen avkastning.

– Det er viktig å holde fast ved strategien. Selv om jeg var nede i minus, holdt jeg igjen, og så kjøpte jeg faktisk litt, sier Henriksen.

Hun har blant annet truffet godt på enkeltinvesteringer som Netflix og hydrogenselskapet NEL.

– Nå har det gått greit opp igjen. Fra et tap på 20 prosent, er jeg i dag oppe på 30 prosent økning, sier Henriksen.