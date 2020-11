Ap og Sp hardt ut mot regjeringen: – En hån mot Nord-Norge

– Nordområdemeldingen er jo i beste fall halvgjort, men mer et mageplask. De har en god beskrivelse av landsdelen, mulighetene, og en oppramsing av ting allerede vedtatt i Stortinget. Men tiltakene og løsningene mangler, sier Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms, til TV 2.

Nordområdemeldingen setter kursen og rammene for nordområde-politikken de neste årene. Meldingen fikk navnet «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord», og i den understrekes det hvor viktig det er å hindre fraflytting fra nord, men også å øke bolyst.

En av de konkrete tiltakene som regjeringen la frem, er at de skal starte et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge.

Senterpartiet mener at innholdet i meldingen egentlig bare er tåkeprat.

– Det var en fest-tale uten innhold, så da tenker jeg egentlig de kunne spart seg for dette. Dette blir bare en hån mot Nord-Norge, sier stortingsrepresentant, Sandra Borch (Sp), til TV 2.

– Vi har en regjering som har distansert seg fra Nord-Norge. I en rekke saker, som for eksempel tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, har de overkjørt og overhørt folket i nord, sier hun.

– Svikter Nord-Norge

Borch mener regjeringen gjennom åtte år har sviktet Nord-Norge.

– Høyre og regjeringa har ført en svært sentraliserende politikk de siste syv årene, som har rammet vår landsdel hardt. Om regjeringen vil ta Nord-Norge på alvor, må de begynne med å lytte til oss som bor her, sier Borch.

Senterpartiet mener regjeringen snakker om Nord-Norge med distanse, og anbefaler de å reise oftere til Nord-Norge - ikke bare når de skal presentere en melding om nordområdene.

– Det er en sånn distanse, og det hører man på måten de snakker om Nord-Norge, også i dag. Det er ganske påfallende når statsministeren og en rekke statsråder bruker uttrykk som «de i nord» og «folk i nord». Det er tydelig at Høyre og regjeringa ikke tar på alvor og ser konsekvensene av den sentraliserende politikken de har ført de siste syv årene. Høyre har vært en katastrofe for distriktene, sier Borch.

Senterpartiet størst i Tromsø

Borch er bosatt i Tromsø, og opplever økt støtte fra innbyggerne i byen. Fredag presenterer Nordlys en helt fersk meningsmåling, som viser at Senterpartiet fosser frem i den største byen i Nord-Norge.

– Dette er et veldig alvorlig varsel til regjeringen – de er i ferd med å miste Nord-Norge. Når selv det urbane Tromsø, med høyt utdannet befolkning, sier at Senterpartiet er deres foretrukne parti, da må dette følges opp med aktiv politikk. Hvis ikke er jeg redd for at regjeringspartiene vil gå på en stygg smell i nord under valget, sier politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, til TV 2.