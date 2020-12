Kjetil Kirk røk ut først i finaleuken – nå vil han bli realitystjerne

Finaleuken glapp for trønderen Sindre Nyeng (23), da han tapte søndagens tvekamp mot kameraten Kjetil Kirk (27).

Jubelen varte derimot ikke lenge for Kirk og resten av deltakerne, da programleder Mads Hansen (36) kunne avsløre at Farmen-finaleuken startet like etter tvekampen.

I en kunnskapskonkurranse skulle de seks gjenværende deltakerne kjempe om en plass videre i finaleuken. Til sist stod det mellom Kirk og Per Gunvald Haugen (45).

JEVNT: Det ble en jevn konkurranse, som til sist stod mellom Haugen og Kirk. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Som forventet

Da Hansen ba deltakerne vise sine svar på det siste spørsmålet, ble det klart at Kirk måtte forlate gården.

Da TV 2 snakker med Kirk rett etter han forlot gården, tar han tapet med knusende ro.

– Det å ryke ut i starten av finaleuken var som forventet. Jeg hadde ingen forutsetninger for å lykkes i den kunnskapskonkurransen, og jeg unner de resterende forpakterne å stå der, i stedet for meg selv, forteller Kirk.

Kjetil mener én ting gjorde det umulig for han å vinne Farmen. Se hvorfor i videoen her:

Flest seiere

Allerede i uke én måtte Kirk ut i tvekamp. Der vant han over Jostein Grav (58) i øksekast. I tillegg slo han ut utfordrer Asle Kirkevoll (63) i melkespann i uke åtte, og i sesongens siste tvekamp vant han over Nyeng i øksekast.

Det gjør Kirk til den deltakeren som har deltatt, og vunnet, flest tvekamper av alle inne på gården.

– Alle de tre valgte meg som andrekjempe, og har uttalt at jeg var det enkleste byttet, noe som var grunnen til at jeg ble valgt. De har nok absolutt tatt for lett på meg. Å være en vinnerskalle og en konkurransemann lønnet seg, fremfor det å kunne grenen best. Jeg er stolt over at jeg har vært seierherre i alle tre tvekampene. Det tar jeg absolutt med meg videre fra Farmen-oppholdet, sier han.

Ble lei

Kirk, som i utgangspunktet er en bygutt fra Oslo, innrømmer at gårdstilværelsen tæret på han de siste ukene.

– Jeg har vært skikkelig lei de to - tre siste ukene. Det har tæret på humøret, men aldri motivasjonen til å vinne kamper. Det føler jeg er det viktigste.

Til vanlig jobber han som brandmanager i Rolig Records og i Russedress. Han innrømmer at det å drive gård hundre år tilbake i tid, ikke er det kuleste.

– For en bygutt som meg, så er det ikke det kuleste å drive gård i 1920. I alle fall ikke når man begynner å tenke på at gresset er grønnere på den andre siden. Jeg har sett frem til å returnere til 2020, og det virkelig liv, forteller han.

Til tross for at humøret tidvis ikke har vært på topp, har han ikke blitt lei noen av de andre deltakerne.

– Jeg har kommet godt overens med samtlige, og mener og tror jeg har 14 kamerater når jeg ser alle igjen på utsiden.

BYGUTT: Kirk har fått bryne seg på både det ene og det andre inne på Farmen. Her sammen med Thor Haavik, før de skulle tømme utedoen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Verdig vinner

I løpet av Farmen-oppholdet har Kirk delt med de andre deltakerne hvordan han rangerer dem som verdige vinnere. Dersom man har vært storbonde, fått godkjent ukesoppdraget, vært i en tvekamp og vunnet, ikke jukset i form av å dra på besøk til andre gårder, og vært på gården fra dag én, ja, da er man en verdig vinner, ifølge Kirk sitt system.

Til tross for at Nyeng var én av deltakerne som besøkte andre gårder i uke fire, synes Kirk kameraten ville vært en verdig vinner.

– Men siden han tapte tvekampen mot meg, må jeg si at Karianne K. er den mest verdige vinneren av Farmen 2020, sier han om Karianne Kopperstad (27).

– Per Gunvald er det minste verdige vinneren. Han har ikke vært i en tvekamp, og har heller ikke vært på gården under hele oppholdet, sier han om utfordreren Per Gunvald Haugen (45).

JEVNT: Det var en jevn kunnskapskonkurranse, hvor Kopperstad og Haavik svarte riktig først, før Viem Årdal og Wølner kom hakk i hel. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ønsket seg motgang

Før Kirk dro inn på Farmen, fortalte han til TV 2 at bakgrunnen for deltakelsen var at han trengte å rømme vekk i tre måneder.

– Jeg trengte å klippe navlestrengen fra det komfortable liv. Med korona og alt kjøret i vår, passet det greit å rømme vekk i tre måneder, og stikke nesen min frem på kameraet, sa han i sommer, før han dro inn på gården.

– Jeg trengte noe nytt, utfordringer, motgang og motbakke.

Før Farmen-innspillingen uttalte Kirk at han ønsket å vinne, men at han ikke ønsket å vinne på død og liv.

Da TV 2 snakker med han etter at han har forlatt gården, forklarer han at det var én ting som motiverte han til å melde seg på.

– Min motivasjon for å delta på Farmen var i utgangspunktet mye mer enn å være best og vinne. For meg var dette en ekstrem stor opplevelse, i form av læring. Det var dét jeg var der for.

Kirk er stolt over hvordan han har oppført seg under Farmen-oppholdet, til tross for én ting.

– Jeg er veldig stolt for at jeg nå kan si at jeg verken har sabotert, stjålet, brutt noen løfter eller gjort noen verdens ting. Jeg angrer på utflukten utenfor gården, det var en ekstrem stor feil. Det er det eneste jeg har gjort feil i mitt opphold på gården.

STOLT: Kirk er stolt over hvordan han har opptrådt inne på gården, men angrer på utflukten til andre hytter. Foto: Alex Iversen/TV 2

Håper på nye muligheter

For flere av Farmen-deltakerne fører reality-deltakelsen fort med seg mye oppmerksomhet. Det håper Kirk han kan dra fordel av.

– Jeg tror ikke jeg blir en kjendis, men at jeg nå kan bli et kjent ansikt, håper og tror jeg kan by på mange fine opplevelser og muligheter.

Kirk håper at med den figuren han har gjort i Farmen, vil det åpne nye dører for han, både i andre reality-konsepter, men også gi jobbmuligheter. På «bucketlisten» har han flere ønsker, blant dem er Farmen kjendis.

NYE IMPULSER: Kirk ønsket seg nye utfordringer, og å føle på litt motgang. Derfor meldte han seg på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg er absolutt åpen for nye ting i TV-bransjen. 71 grader Norge, Camp Kulinaris, Skal vi danse, og Farmen kjendis, er blant mange av ønskene på bucketlisten.

– Hvis jeg kunne valgt på øverste hylle hadde jeg definitivt valgt Farmen kjendis. Da hadde jeg vært den første tidligere Farmen-deltakeren som deltok, og det hadde vært et stort fortrinn i konkurransen. Men jeg tror det skal være muligheter i Skal vi danse.

Dersom Farmen kjendis skulle blitt aktuelt, er han tydelig på at da må han titte mer i gårdsboken, enn hva han gjorde på Farmen.

– Da er jeg nødt til å lære meg litt mer om gård, og dert livet vi faktisk lever, og ikke bare leve livet.

Se finaleuken av Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2.

Se også hele Farmen-sesongen på TV 2 Sumo.