Solskjær møtte Maradona som 13-åring: – Jeg tok på skulderen hans

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har naturligvis også fått med seg bortgangen til Diego Maradona. Den argentinske legenden døde etter et hjerteinfarkt i sitt eget hjem onsdag, 60 år gammel.

– Det var en trist dag. For meg var han den beste som noen gang har spilt fotball, sier Solskjær, som også har fått gleden av å møte mannen som mange omtaler som tidenes beste fotballspiller. På Ullevaal i 1986.

Den gangen var Solskjær 13 år gammel.

– Jeg husker at jeg så Norge mot Argentina. Jeg husker at jeg tok på skulderen hans da han gikk forbi fansen. Siden den gang har jeg fått gleden av å møte ham på Old Trafford også, smiler Solskjær.

– Nærmer oss stabile



I det som har vært en ustabil sesong for Solskjærs mannskap, har borteformen vært den stabile faktoren. 3-1-seieren mot Everton før landslagspausen var Manchester Uniteds sjuende strake seier på fremmed gress.

– Vi ønsker at den rekken skal fortsette, men vi vet hvor godt Southampton har spilt det siste året. Jeg synes vi nærmer oss å være stabile, og dette er en fin utfordring og en god test til å se om vi har lært av våre feil, sier Solskjær på dagens pressekonferanse.

Southampton har ikke tapt på St. Mary's på de siste tre kampene, og «The Saints» ligger på en foreløpig femteplass.

– Det blir en vanskelig kamp. De har gjort det veldig bra og de har gjort stor framgang, sier Solskjær.

Svarer på overgangsspørsmål

Solskjær måtte også finne seg i å få spørsmål om sine overgangsplaner på fredagens pressekonferanse, men 47-åringen holder naturligvis kortene tett til brystet. Det er bare litt over en måned til overgangsvinduet åpner i England, men Solskjær forventer lite aktivitet på Old Trafford.

– Jeg forutser ikke mye bevegelse, for å være ærlig. Det kommer an på hvordan skadesituasjonen er i de forskjellige lagene, men jeg er veldig fornøyd med troppen min for øyeblikket. Det er alltid vanskelig å vite hvem jeg skal utelate, og sånn sett er jeg i en god posisjon, forklarer han.

Men det er derimot ikke en helt skadefri United-tropp som reiser til engelske sørkysten søndag. Paul Pogba sliter fortsatt med ankelen, mens Luke Shaw er i gang med rehabilitering etter en hamstringskade. Scott McTominay var heller ikke på dagens trening. Solskjær opplyser også at Marcus Rashford, Victor Lindelöf og Aron Wan-Bissaka ikke er hundre prosent, men at de kan være aktuelle for kamp.

SØNDAG: Se Southampton - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 14.30.