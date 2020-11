Svensk storeslem: – Hun er jenta å slå hvis man vil ta VM-gull

Svenskenes sprintdronning Linn Svahn (20) var suveren i verdenscupåpningen i Ruka. Hun vant foran landsmennene Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

– Som 20-åring tar man store steg om man gjør mye rett. Jeg er fortsatt i begynnelsen av min karriere og suger til meg all trening jeg gjør. Det er deilig å gå verdenscup, for jeg trigges av at det handler om liv og død, sier Svahn til TV 2.

Hun er ikke overrasket over den svenske dominansen.

– Som lag er vi veldig sultne. Ser man på gjennomsnittsalderen på kvinnelaget er vi veldig unge. Dette er bare begynnelsen på helgen, og vi har løpere som vil gå veldig fort de andre dagene. Det er ikke flaks at vi er topp tre i dag, sier Svahn.

Therese Johaug bryr seg lite om at svenskene virker å være stinne av selvtillit.

– De kan være «kaxiga» for min del, i hvert fall. Jeg ønsker å ha fokus på å gjøre det bra i sporet. Den som er best står øverst på pallen. De var sterke i dag, men vi har et sterkt lag og sesongen er lang. Jeg vet at det bor mye i oss norske jenter. De skal ikke være for trygge, sier Johaug.

Lørdag venter sesongens første duell med Ebba Andersson og Frida Karlsson for Norges skidronning.

– Jeg vet at det blir en tøff fight i morgen, og det er to jenter som går fort på ski og er i form. Jeg skal prøve å senke skuldrene og gå bra på ski. Jeg har lyst til å gå fort, men de er i form, så jeg skal prøve å bite godt fra meg, sier Therese Johaug.

TV 2s ekspert er imponert over svenskene.

– Linn Svahn er verdens beste kvinnelige sprinter, og hun er aller best når det gjelder som mest. I dag var det heller ingen tvil. Hun er jenta å slå hvis man vil ta VM-gull og World Cup-kula, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad.

– Vi visste at de svenske jentene var gode, og de fortsetter der de slapp i fjor. Her er de rett og slett et hestehode foran de norske og resten av konkurrentene, fortsetter han.

Johaug røk ut

Lotta Udnes Weng ble beste nordmann på 4. plass. Ane Appelkvist Stenseth fulgte på plassen bak.

– Appelkvist Stenseth har et enormt sprinttalent, noe hun viser med en overlegen seier i prologen, men enn så lenge mangler hun kapasiteten til å kjempe om seieren. Her håper jeg hun har lyst til å legge ned en innsats, for da kan hun bli aller best. Udnes Weng viser seg frem igjen og går inn til karrierebeste med fjerdeplassen i dag. Det viser at de norske ungjentene er på gang, og vi ser tendensene av at Ola Vigen Hattestad har satt sitt preg på laget allerede, sier Skinstad.

Therese Johaug røk ut i kvartfinalen og ligger bak hovedkonkurrenten Frida Karlsson før de to avsluttende etappene i mini-touren i Ruka.

– Therese Johaug ser ut til å mangle litt på toppfarten om dagen, noe som er helt normalt i starten av sesongen. Også i fjor hadde hun mer enn nok med å henge med på sprinten i Ruka, og vi husker jo alle hvordan det gikk i distanserennene, minner Skinstad om.

Han tro imidlertid at Johaug får tøffere konkurranse denne sesongen.

– Vi ser en annen utgave av Frida Karlsson i årets Ruka-sprint enn det vi fikk se i fjor, da hun røk rett ut av prologen med bakglatte ski. Nå har hun vel seks sekunder å gå på til Johaug i sammendraget, noe som betyr at presset er på Johaug til å ta tilbake føringen og skaffe seg et forsprang i totalen i lørdagens distanserenn.

Weng-nedtur

For Heidi Weng ble sprinten en stor nedtur. Hun endte på 67. plass i prologen, over 25 sekunder bak prologvinner Appelkvist Stenseth.

– Jeg har ikke hodet helt på plass. Da blir det litt sånn, sier Weng til TV 2.

– Er du utslitt før det begynner?

– Ja, jeg varmet ikke opp så godt. Det var litt min egen feil, sier hun.