Frp-ledelsen refser Vedum etter latterkule: – Det er alvorlig

Sylvi Listhaug (Frp) mener Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opptrer useriøst. Samtidig slår hun fast at Frp ikke vil signere noen budsjettavtale uten at avgiftskuttene er «betydelige».

– Skal regjeringen ha en avtale med oss, skal det kuttes så det monner, så vi sikrer arbeidsplasser i Norge og trygghet for jobbene til de som har slitt med å få seg jobb, sier Sylvi Listhaug til TV 2, og legger til:

– Vi mener det må kuttes milliarder i kroner hvis det skal monne. Vi foreslår 11,6 milliarder, men det er få partier som støtter oss i det, sier Listhaug.

Frp-nestlederen er overrasket over hvordan Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum opptrådte i et intervju med TV 2 torsdag:

– Jeg synes det er useriøst. Det er en alvorlig sak og dreier seg om arbeidsplasser til tusenvis av mennesker. Mange som nå har fått muligheten på grunn av stengte grenser, som er redd for å bli arbeidsledig. At han er så useriøs... Jeg er overrasket, sier Listhaug.

Siv slakter fliring

Frp-leder Siv Jensen kaller det alvorlig.

– Det å flire av det spørsmålet Vedum fikk i går synes jeg er ganske alvorlig. Dette handler om jobbene til folk!

Listhaug fnyser av Vedums argumentasjon om at alkoholavgiftene må opprettholdes i et folkehelseperspektiv.

– Man skulle nesten tro det var sunnere alkohol i Sverige. Det har ikke jeg oppfattet, sier Frp-nestlederen.

Hun kaller Vedums budsjett et «mageplask» og mener alkoholavgiftene må kuttes for at det skal monne.

Da Frp selv satt i regjering i regjeringen, kuttet de ikke i alkoholavgiftene. Den totale avgiftsøkningen var større enn noen gang, med 6,3 milliarder.

– Det triste her er at Slagsvold Vedum forsøker å fremstille seg som en som er opptatt av Norge og norske arbeidsplasser, men hans alternativ vil frata mange mennesker jobbene. Han bløffer, og forslaget til Sp er et regelrett mageplask, sier Listhaug.



– Du sa «hvis det skal bli en avtale, så må det monne». Hva betyr det?

– Det betyr betydelig gjennomslag dersom vi skal ha en avtale på grensehandelrelaterte avgifter. Ambisjonsnivået er at avgiftene skal betraktelig ned.

Pepsi-Sylvi

Listhaug forteller at hun ikke selv gidder å handle alkohol i Sverige.

– Jeg har aldri giddet å kjøre til Strømstad for å stå på polet i milevise køer, men brus det vil jeg ha!

– Pepsi max?

– Pepsi! Det må være ordentlig, vet du. Med sukker.

Trygve Slagsvold Vedum har ikke ønsket å stille til intervju fredag.