Her går de amok etter tilbud

Da klokka passerte midnatt natt til fredag, stormet folk inn på kjøpesenteret Ideapark i kommunen Seinäjoki vest i Finland.

Før dørene åpnet sto de som sild i tønne, viser et bilde som en av kundene tok.

Kunden sier til avisen Iltalehti at det er bekymringfullt at folk sto tett i tett, til tross for at man siden mars har blitt minnet på om å holde avstand.

TV 2 har også vært i kontakt med kunden, kjenner hans identitet og har fått tillatelse til å bruke det.

– Gir feil bilde

Avisen skriver at de har vist bildet til administrerende direktør Petri Häli for kjøpesenteret.

KAOS: Ifølge kjøpesenteret var de fleste som var ute etter tilbud, ungdommer. Foto: Tipser

Han sier at bildet ble tatt like etter åpningen, og at i det øyeblikket stormet mange inn etter tilbudene. Häli sier han var til stede, og han mener de som møtte opp, hovedsakelig ungdommer, oppførte seg ansvarlig gjennom natten.

Kjøpesenteret var åpent hele natten.

– På den tiden var sannsynligvis de fleste kundene i alderen 18–25 år. Det var mange som bruke maske og de oppførte seg. Dette gir feil bilde av ansvarlige unge. Vi dro dit 15 minutter tidligere, da alle var i et stort område på parkeringsplassen, sier han til Iltalehti.

Direktøren for kjøpesenteret sier at de følger rådene fra helsemyndighetene daglig.

Ikke alle så derimot ut til å gå mann av huse for nedsatte priser. Andre steder i Finland sto folk i kø og holdt avstand, skriver Yle.

Finland har stort sett hatt kontroll på smitten i landet, men nå øker smitten også der. Fredag melder myndighetene om rekordmange nye smittetilfeller det siste døgnet, 618 nye smittede og fem dødsfall det siste døgnet, skriver Yle.

Det innføres også tilnærmet lik sosial nedstenging som i Oslo. I tre uker fra mandag vil alle innendørs- og utendørsarrangementer i Helsinki-området være forbudt. Det vil si at alle innendørs fritidsaktiviteter, museer, innendørs idrettsanlegg, kulturhus og ungdomshus blir stengt.

TRANGT: Her venter shoppere utenfor på at GameStop ved Tysons Corner Center i Virginia skal åpne. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

Krangler om varene

Black Friday, eller svartfredag, er en årlig handledag som finner sted dagen etter Thanksgiving i USA.

Det er i USA det som oftest går verst for seg, hvor folk står og krangler om de siste varene. Folk har også dødd i forbindelse med dagen. Ifølge New York Post har 44 Black Friday-hendelser ført til elleve døde og 109 skadde de siste årene, skrev de i fjor.

I år kan de se ut til at det går litt roligere for seg, men mange har tilbragt natta utenfor butikker.

Årsaken til at det kan se ut til å gå roligere for seg, er at de aller fleste butikkene har hatt tilbud over en hel uke eller en hel måned, framfor kun én dag som følge av pandemien. Og nettopp på grunn av smitten kan folk ha valgt å heller handle på nett.

ROLIG: I Norge er det langt fra like travelt som det bruker å være på Black Friday som følge av pandemien. Her fra Oslo City fredag morgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ikke kaos

Det samme gjelder også i Norge.

Senterleder for Storo Storsenter i Oslo, Unni Merethe Aasgaard, sier til TV 2 at det har gått rolig for seg.

I stedet for Black Friday har de hatt Black Week som følge av smittesituasjonen.

Aasgaard sier at de i snitt har hatt 16.000-17.000 kunder som har besøkt dem daglig, noe som betyr at de har spred handelen hele uka.

– Vi får dermed ikke det samme kaoset som i Finland, sier Aasgaard.