Takker familien etter kreftmarerittet: – De var fryktelig tapre

Sportskommentator Kasper Wikestad trodde han hadde blindtarmbetennelse da han i august fikk beskjeden om noe langt verre, nemlig kreft i tarm og nyre.

– Det er vanskelig å ta innover seg, forteller Wikestad i et følelsesladet intervju da han gjester «Senkveld med Helene og Stian», fredag.

Her forteller han om tiden før, under og etter kreftbeskjeden.

Oppsto komplikasjoner

Sportsjournalisten har gjennomgått fire operasjoner og lå på sykehus i syv uker. Han forteller at det oppsto komplikasjoner underveis i behandlingen.

– Jeg trodde jeg skulle hjem, så lå jeg på operasjonsbordet igjen. Så etter en fjerde operasjon er det enda mer å komme seg gjennom, da var jeg ganske langt nede, forteller han.

– Når gikk det opp for deg at det kan gå bra?

– Ikke før jeg var ute, nesten. Da var det fantastisk å komme seg hjem å leve normalt igjen, forteller han.

Takknemlig for familien

Wikestad har to barn på ni og fjorten år sammen med kona Siri Skranefjell. Han forteller at støtten hjemme har betydd mye.

– De var fryktelig tapre, og det hadde ikke gått uten kona mi.

Han forteller at det var vanskelig med sykehusbesøk grunnet koronarestriksjonene, men at kona var på sykehuset under nesten hele oppholdet.

– Jeg sendte melding å sa at nå må du komme, jeg må holde i en hånd, forteller han med tårer i øynene.

Viktig å prate om

Under besøket hos Senkveld ønsker Wikestd å understreke viktigheten ved å prate om kreftdiagnosen.

– Det er kanskje spesielt vanskelig for menn. Mangler du noen å snakke med så ring kreftforeningen, og sjekk deg, det er viktig. For noen av de tingene merker man ikke før det er for sent, forteller han.

Han hyller også ansatte på sykehuset som hjalp han under behandlingstiden.

– Du er alltid medisinsk og menneskelig ivaretatt. Noe av det mest fantastiske mennesket jeg hat møtt i mitt liv møtte jeg på sykehuset, forteller han.

Vil tilbake på jobb

Wikestad har vært en sentral del av TV 2s Premier League-dekning siden 2010. Han har vært kommentator, ekspert og programleder. I tillegg har han kommentert ishockey og snowboard under OL i Sotsji i 2014.

Nå ønsker han å se fremover, og kan fortelle at han i dag er friskmeldt fra kreften.

– Det skal være operert bort, så jeg slapp cellegift og det er jeg veldig glad for. Så nå kan jeg konsentere meg om å komme tilbake på jobb. Målet er å kommentere hoppuka til nyttår så det håper jeg på, forteller han.

