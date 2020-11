Mann dømt for å ha voldtatt kvinne som haiket

En mann i 50-årene er dømt til to års fengsel for voldtekt i Bergen tingrett. Mannen voldtok en kvinne som haiket på en parkeringsplass.

Natt til 28. oktober 2018 plukket mannen opp en kvinne ved en bussholdeplass på Skjold. Hun skulle til en venn i Os, og fikk haik, skriver Bergens Tidende.

Kvinnen fortalte i retten at mannen kjørte inn på en parkeringsplass, der han skal ha voldtatt kvinnen.

Nå er mannen dømt til fengsel i to år. Ifølge dommen finner retten bevist at mannen skaffet seg seksuell omgang med den fornærmede kvinnen ved truende atferd og at han handlet forsettlig.

Mannen ble også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Vi er uenige i rettens vurdering, og dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer Kaj Wigum til BT.

Mannen er tidligere dømt for en overfallsvoldtekt i 2004, etter at de ble gjort DNA-treff i forbindelse med voldtekten i 2018.

