Johansens koronabønn får varaordføreren til å se rødt: – Ufint og provoserende

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), mener at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er «ufin» og «provoserende» når han ber om en egen tiltakspakke til Oslo kommune.

ORDKRIG: Raymond Johansen ber om tiltakspakke til Oslo. Pål Morten Borgli mener at kommunen ikke kan kreve noen særbehandling. Foto: Jill Yngland/Heiko Junge/NTB

Torsdag bekreftet byrådsleder Raymond Johansen at de lokale smitteverntiltakene i Oslo vil vedvare i to uker til.

Samtidig kom han med en bønn:

– Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv, og mot de områdene med høyest ledighet, sa Johansen.

Det fikk varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, til å se rødt.

– Jeg reagerer veldig på at han prøver å få til en favorisering av hovedstaden, midt oppe i den situasjonen vi er i. Næringslivet i hele landet sliter, sier Borgli til TV 2.

– Vi står i det!

Borgli mener at Oslo kommune må håndtere koronapandemien på lik linje med resten av landets kommuner.

– Vår region var allerede preget av en svekket oljenæring da koronapandemien spredte seg her. Men vi skal stå i det, sier Borgli.

– Det som er provoserende og ufint av han, er at han ber om en egen tiltakspakke for Oslo kommune, som om det skal være noen særordninger for hovedstaden, fortsetter varaordføreren.

Svar på tiltale

Johansen sier at han har all rett til å be om ekstra støtte til Oslo.

– Det skulle bare mangle at jeg, som byens leder, taler byens sak. Svært mange bedrifter som var lønnsomme før koronapandemien, står nå i fare for å gå konkurs. Jeg vil i motsetning til Sandnes’ varaordfører at vi skal gjøre det vi kan for å redde dem, sier byrådslederen.

Han legger til at Oslo har vært pandemiens episenter i Norge, og at kommunen i lengre tid har hatt strengere lokale koronaforskrifter sammenlignet med andre kommuner.

Johansen legger til at strenge koronaforskrifter har ført til at næringslivet i Oslo er hardere rammet i forhold til i andre kommuner.

– Derfor er det viktig at det også kommer en egen krisepakke spesielt tilpasset Oslo. Det er selvfølgelig ikke til hinder for at andre deler av landet også skal få støtte, byrådslederen.

Ordkrig

Johansen sier at han ikke kommer til å slutte med å kreve nye tiltakspakker til Oslo.

– Ut i fra Borglis uttalelser får man anta at han mener kommunene skal løse dette selv, og uten hjelp fra regjeringen. Han må gjerne «stå i det» på vegne av sitt næringsliv, men jeg kommer til å fortsette med å kjempe for Oslos bedrifter og arbeidsplasser. Kompensasjonsordningene må sikre at lønnsomme bedrifter overlever denne krisa. Det tror jeg nok næringslivet i Sandnes også er enige i.

Han legger til at han skulle ønske at Borgli viste mer omtanke for Oslos næringsliv.

– Under oljeprisfallet støttet jeg krisepakker for å redde arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet. Det er synd at Sandnes’ varaordfører ikke på samme måte vil vise solidaritet med Oslo og alle servitører, resepsjonister, renholdere, kokker, drosjesjåfører og andre som enten er permittert eller har mistet jobben i Oslo, sier Johansen.