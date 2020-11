Smakfulle småkaker til kakeboksen

Kokoskransene jeg bakte på sending i dag, ble ikke som forventet. Oppskriften «kom flytende på en fjøl» til meg, men de holdt ikke mål. Skal jobbe litt mer med oppskriften.

MEN brune pinner, en klassiker, er gode som alltid. Nøtter kan sløyfes for de som ikke tåler nøtter og margarin kan byttes ut med melkefri Melange for melkefri.

Dette trenger du:

100 g Melange margarin, romtemperert*

100 g sukker

1 eggeplomme

1 ss sirup

1 ts vaniljesukker

1 ts kanel

1 ts natron

Ca. 200 g hvetemel

1 eggehvite, sammenpisket til pensling

Perlesukker og eventuelt hakkede mandler eller valnøtter til dryss

Slik gjør du:

Pisk margarin og sukker luftig, visp inn eggeplomme og sirup. Bland sammen det tørre og arbeid deigen sammen til den er smidig. Pakk deigen i litt plast og la deigen hvile i kjøleskapet i ca. 30 minutter.

Dekk to stekebrett med bakepapir. Del deigen i fire like store deler og rull hver bit ut til en «pølse». Legg to «pølser» over på hvert av stekebrettene. Trykk hver «pølser» flat til ca. ½ cm høyde og 10 cm brede. Pensle med sammenpisket eggehvite og dryss med perlesukker og eventuelt hakkede mandler/valnøtter.

Stek på midterste rille i varm stekeovn 180 grader i 10-12 minutter, til lys gylne. Skjær opp på skrått mens kakene er varme på stekebrettet, avkjøl litt før de legges over på rist. Avkjøl helt før de legges i kakeboks.

*I samarbeid med produktplassering