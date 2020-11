Vedums dramatiske familiehistorie: – Jeg har grått og grått

Trygve Slagsvold Vedum er oppkalt etter sin farfar. Han het Trygve Vedum han også. Sammen med kona Anna hadde han to barn; ei jente som het Bjørg og en gutt som het Trond Vidar.

Trond Vidar er Sp-leder Vedums far.

Tøft liv

Da Trond Vidar var bare syv år gammel, døde moren hans brått. Søsteren hadde allerede flyttet langt hjemmefra for å gå på realskole, og faren hans fikk aleneansvaret for gutten.

Det var et tøft liv.

– De bodde i en liten arbeiderbolig på en gård som het Løken. Farfaren min var gårdskar der. Det var et liv i fattigdom. De hadde ingenting, forteller Vedum i TV 2-programmet Presseklubben.

Se Vedum fortelle om sin dramatiske familiebakgrunn, i videovinduet øverst i saken.

For det var et strevsomt liv kun én generasjon før Senterparti-lederen ble født. Og da Vedums far var 12 år, ble også faren hans syk.

– Det var en veldig dramatisk slutt på livet. Først ble han enkemann da faren min var syv – og fikk ansvaret for faren min alene. Så ble han syk selv da faren min var tolv.

Tok et valg

På dødsleiet tok Vedums farfar et valg som endret familiehistorien.

– Det var ei nabodame, Oline, som hadde hjulpet litt til i familien der. Og da farfaren min lå for døden, så ba han faren min komme inn på det lille værelset bak kjøkkenet der han lå. Og så spurte han: «Vil du ha Oline som mor?». For han skjønte at nå kom han til å dø.

Nabodama Oline hadde sagt ja til å gifte seg med Trygve Vedum og ta seg av den lille gutten når han ble borte.

– Og det siste han gjorde var å gifte seg med Oline på dødsleiet. Presten kom og viet dem, faren min og en nabo var vitne, og så døde han en dag eller to etterpå. Så det siste farfaren min gjorde, var å prøve å sørge for at faren min fikk et liv.

– Har formet meg

I dag forteller Vedum at denne historien har hatt mye å si for ham.

– Det har formet meg hele livet. Jeg har grått av den historien gang etter gang, for det er så dramatisk. Men heldigvis fikk min far en stemor som var veldig varm og sørget for at denne lille gutten kom seg gjennom livet.

Vedum er selv far til to døtre, og han håper at han har klart å videreføre noe av den samme varmen til dem.

– Jeg prøver å si til datteren min på 14 at det ikke er så farlig om det ikke går bra på den og den prøven; du er bra likevel. Så jeg håper at hvis de husker én ting fra oppveksten om meg, så håper jeg at det er at de har en varm far. For det har jeg fått lov til å oppleve.

– Faren min har alltid sagt: «Trygve, hvis det går dårlig, så går det over det også. Det er ikke så farlig, så lenge du ikke sårer så mye folk på veien», sier han.

– Krevende

Men Sp-lederen vedgår at det er krevende å både være en god far og en god partileder.

– Ja, det gjør jeg. For det er jo en veldig altoppslukende rolle. Jeg har en regel om at hvis jeg er ferdig på jobb før halv ni på kvelden, så drar jeg hjem. Det er bare en times togtur fra Oslo.

– Og jeg tror både Mathea og Johanne føler seg sett, selv om jeg ikke alltid får nok tid. Jeg er veldig interessert i dem. Og sikkert litt naivt beundrende, men det skal foreldre være.

– Trenger ikke penger

– Hva tror du farfar Trygve hadde sagt om han hadde visst at det bare et par generasjoner senere ble snakket om sønnesønn Trygve som statsminister?

– Jeg tror det var en så utenkelig verden. Det var et slit som en arbeidskar, og ingen overskudd. Det var bare det daglige brød som var jobben. Så jeg tror ikke det var en del av virkeligheten for en arbeidskar. Men det er det som er så fint med det norske systemet, sier han og fortsetter:

– Uansett hvilken bakgrunn en har, så trenger en ikke å ha penger for å bli partileder, storingsrepresentant eller statsråd i Norge.

– Eller statsminister?

– Eller statsminister. Vi kan bli det alle mann. Og det er det som er så flott.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.