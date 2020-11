Svindlet bestemødre i Bergen – sa han var barnebarnet deres

Sammen med sin daværende kjæreste og en kamerat satte mannen i gang et omfattende svindelprosjekt i mars 2019.

Nå, halvannet år senere, er han dømt til fengsel i ett år og én måned. Han er også dømt til å betale tilbake alle pengene.

De tre tok kontakt med kvinner, stort sett i 80- og 90-årene, og fortalte historier om hvordan barnebarnet deres hadde havnet i økonomiske problemer.

Reiste hjem til dem

Historiene gikk ut på at barnebarnet var på ferie og enten hadde havnet på sykehus eller var strandet og trengte penger til å reise hjem.

Overfor flere av dem ga de seg også ut for å være det aktuelle barnebarnet.

Mange av bestemødrene trodde på svindlerne og overførte beløper mellom 10.000 og 100.000 kroner.

Flere av dem ville betale i kontanter og fikk beskjed om å levere pengene til en kamerat eller kjæresten til barnebarnet. Da sendte mannen i 20-årene enten sin egen kjæreste eller kameraten for å hente pengene.

Pengeoverleveringene skjedde flere ganger hjemme hos svindel-ofrene.

Overfor enkelte av kvinnene har svindlerne på andre måter lurt dem til å gi fra seg bankkort og pin-kode.

Reddet av taxisjåfør

Mannen er også dømt for enkelte bedrageriforsøk, fordi de eldre kvinnene av ulike grunner har blitt mistenksomme og droppet å betale. En av dem var på vei til banken for å ta ut penger da taxisjåføren overtalte henne til reise hjem igjen og dobbeltsjekke historien.

Retten har lagt vekt på at svindelen er kynisk og rettet mot sårbare fornærmede med et ønske om å hjelpe familiemedlemmer i nød.

Totalt har mannen vært med på å svindle til seg 335.000 kroner, men beløpet kunne potensielt vært betydelig høyere på grunn av de mange mislykkede forsøkene, skriver retten.

Åsted Norge-hjelp

For politiet var saken lenge en hard nøtt å knekke. Anmeldelsene rant inn, men politiet fant ingen gjerningspersoner.

Ved hjelp av kontoaktivitet, kortbruk og vitner fant de etter hvert frem til overvåkingskameraer som hadde fanget opp mannen i 20-årene ved minibanker og matbutikker.

I BUTIKKEN: Overvåkingsbildene fra en matbutikk i Bergen ble politiets gjennombrudd i saken. Foto: Politiet

Politiet klarte ikke å identifisere ham og gikk derfor til TV 2-programmet Åsted Norge for hjelp.

Ved hjelp av TV 2s seere fant politiet ut hvem mannen i 20-årene var, og et søk i registrene viste at han hadde to dommer på seg for ran, bedrageri og tyveri. Politiet klarte imidlertid ikke å finne mannen.

Da politiet senere fikk mistanke om at han hadde reist til utlandet, etterlyste de ham internasjonalt. 25. august i år ble han pågrepet i Polen, og en måned senere ble han utlevert til Norge.

– Bedragerier, uavhengig arena og målgruppe, synes i dag å være et tiltagende samfunnsproblem som det er viktig å reagere strengt mot, sier politiadvokat Dywecke Gjermundrød til TV 2.

– I vår sak er det svært mange fornærmede som har lidt et økonomisk tap og deres gode intensjon om å gi en hjelpende økonomisk hånd til noen i nød, har blitt misbrukt. Dette ser politiet og påtalemyndighet alvorlig på, sier hun.

Den tidligere kjæresten og kameraten til mannen i 20-årene er begge domfelt i saken fra tidligere.