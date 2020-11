Frykter at bygda vil dø: – Vi har ikke mange alternativer

Regjeringen la fredag frem Nordområdemeldingen, som blant annet tar for seg hvordan de skal sikre samfunnsutvikling i nord. Men i Øst-Finnmark er det nå raseri etter at deres livsgrunnlag, kongekrabben, kan bli politisk ført bort fra småbygdene.

For å få lov å fiske kongekrabbe, må fiskerne i Øst-Finnmark i dag fiske annen fisk for 200.000 først. Nå foreslår Fiskeridirektoratet å øke denne summen til 500.000. Det kan få svært store konsekvenser.

– Vi fiskere har et valg. Vi kan dra til andre steder, men bygda har ikke noe valg. Bygda vil dø, sier fisker Øyvind Seipæjærvi til TV 2.

Han bor i det lille fiskeværet Bugøynes, cirka ti mil utenfor Kirkenes. For dem var kongekrabben lenge en pest og en plage, siden den spiste opp fisken i garnene deres. Men så lærte fiskerne seg å leve med, men også av krabben.

– Vi så at dette var en matmessig juvel. Derfra begynte vi å utvikle produktet, og i dag er vår krabbe å finne på flere av verdens mest eksklusive restauranter, sier Seipæjærvi.

BUGØYNES: Fiskeværet har cirka 200 innbyggere, og det er krabbefisket som sørger for at det enda er lys i de fleste husene.

Uoppnåelig

Erling Haugan er leder i det lokale fiskerlaget. Han sier at det vil bli umulig for de små båtene i Bugøynes, i tillegg til flere andre bygder i Øst-Finnmark, å oppfylle kravene.

– For oss er dette et leve eller dø for fremtiden. Det er helt uoppnåelig, og det vil bety døden for de som er fiskere. Vi kan ikke leve på inntekten av den andre fisken vi henter opp, og mye av grunnen til det er at krabben spiser opp store deler av fisken. Situasjonen er kritisk.

Forslaget til Fiskeridirektoratet har vært på høring, og det er ventet en avgjørelse før jul.

- Vi har en forhåpning om at vi blir hørt, men vi vet nok ikke før lillejulaften om det blir en god eller dårlig jul, sier Haugan.

Ikke konkludert

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen forteller at de har tro på at de vil finne en god løsning for alle parter.

- Vi har ikke konkludert ennå. Høringsprosessen er akkurat fullført, så nå skal vi oppsummere, og så raskt komme tilbake med en god løsning, sier Ingebrigtsen til TV 2.