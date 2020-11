Dette skal Maskorama-deltakerne synge

På lørdag er det igjen klart for hele Norges gjettekonkurranse, der seerne stadig får flere hint om hvilken kjendis som skjuler seg bak de fargerike kostymene.



Lørdag skal deltakerne for første gang synge to sanger hver.

Sang nummer to vil gi seerne noen ganske spesifikke hint om hvilken filmsmak deltakerne har. Sangen skal nemlig være fra en film de selv er glad i.

På listen nedfor kan du se hvilken sang de ulike deltakerne har gått for.

Ravnen:

Happy (Pharell) – Fra filmen «Grusomme meg 2»

Trollet:

Never Enough (Loren Allred) – Fra filmen «The Greatest Showman”

Elgen:

Party Rock Anthem (LMFAO) – Fra filmen “21. Jump Street”

Enhjørningen:

Where do I Begin (Regine Valesquez) – Fra filmen “Love Story”

Vikingen:

Can't stop the Feeling! (Justin Timberlake) – Fra filmen «Trolls»

Seerrekord

Da TV-snakkisen hadde sin tredje sending forrige lørdag gjorde seertallene nok et hopp og slo rekorden sin fra uka før. Det var hele 860 000 som så sendingen lineært.

Forrige lørdag var det Puddelen som røk ut. Til manges overraskelse var det Mia Gundersen (59) som skjulte seg bak det rosa kostymet.



Disse sangene skal de starte med

Men før vi får se deltakerne opptre med en låt basert på deres egen filmsmak, skal de synge følgende sanger;

Trollet:



Uptown Funk (Mark Randon, Bruno Mars)

Ravnen:



Bad Guy (Billie Eilish)

Vikingen:



Vi er perfekt men verden er ikke det (Cezinando)

Elgen:



Take Me Out (Franz Ferdinand)

Enhjørningen:



Girl on Fire (Alicia Keys)