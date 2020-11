Du har garantert fått det med deg du også: Denne uken er det Black Week, og dagen i dag er Black Friday.

Det handler om ekstra gode (og kanskje ikke så gode?) tilbud på alt mellom himmel og jord. Men handler det også om biler? Ja, det gjør det faktisk!

– Vi ser blant annet mange gode leasingtilbud akkurat nå. Og det gjelder også biler som er svært attraktive i markedet, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Norges mest solgte

Ett av dem er på det som etter alt å dømme blir Norges mest solgte bil i år, nemlig Audi e-tron. Her kan du nå få bil til 3.990 kroner i måneden, med startleie på 120.000 kroner. Det gir en totalkostnad på 269.940 kroner, over tre år.

Erkerival BMW er naturligvis ikke dårligere. De tilbyr sin nye elektriske SUV iX3 til 8.000 kroner i måneden, uten innskudd. Eller du kan betale 89.000 kroner i innskudd og så 5.500 kroner i måneden. Her er totalprisen 287.200 kroner.

Her blir BMWs elektriske SUV avslørt – på Lillehammer

iX3 er første elektriske SUV ut fra BMW.

Volvo-tilbud

Når vi først har nevnt disse to, må vi også ta med Mercedes. Du kan få deres elektriske EQC til 6.500 kroner i måneden, med startleie på 99.900 kroner. Sluttsummen her er på 333.900 kroner.

Vi har også sett EQC AMG Edition med rabatt på 34.000 kroner, denne får du nå for 699.900 kroner.

Volvo XC40 har akkurat kommet til Norge i elektrisk utgave. Det er en bil flere tusen nordmenn har bestilt. Også her er det gode tilbud nå:

– Ja, vi har sett den til 3.990 kroner i måneden, med startleie på 99.000 kroner. Det gir en totalsum på 249.900 kroner. Dette er faktisk rimeligere enn andre leasingtilbud som ligger ute på søstermodellen Polestar 2. Og det til tross for at Volvoen i utgangspunktet koster en god del mer, forteller Møller Johnsen.

Her kan du lese testen vår av nye Volvo XC40 P8

249.000 kroner koster det deg å ha nye Volvo XC40 i elektrisk utgave i tre år.

Går over tre år

Også elbil-bestselgeren Volkswagen ID.3 er det kampanje på. En stor leasingaktør har her kuttet prisen, fra 3.930 til 3.350 kroner. Her er startleien på 50.000 kroner. Totalprisen ender på 170.600 kroner.

– Nettopp dette med totalpris er viktig å merke seg hvis man vurderer leasing. Mange frister med lave, månedlige kostnader – men høye innskudd. Men som det heter i reklamen: Det er sluttsummen som teller, sier Møller Johnsen.

De fleste leasingtilbudene går over tre år, og med kjørelengde på 15.000 kilometer årlig. Overskrider du dette, blir det fort dyrt. Derfor er det viktig å vurdere kjørelengden opp mot dine behov.

En felle må du ikke gå i når du leaser bil

Priskutt hos en stor leasingaktør gjør at du nå kan ha en VW ID.3 i tre år, for 170.600 kroner.

Blir ikke mer kurante...

– Hva om man tenker å kjøpe, i stedet for å lease?

– Også her er det mange gode tilbud. Det gjelder særlig biler som kanskje ikke er superhotte i det noe spesielle norske markedet. Gjerne de som har bensin- eller dieselmotor. Markedet har endret seg svært mye de siste årene. Det har gjort det tøft for mange merker. Og det gjør at noen er villige til gi rabatter vi tidligere så svært sjelden.

– Det er viktigere enn noen gang å sjekke priser flere steder før man kjøper. De kan nemlig variere en god del fra forhandler til forhandler. Nå mot slutten av året kan det også være gode prutemuligheter for eksempel på biler som har stått en stund. Forhandlerne vil gjerne ha dem ut av lokalene og regnskapene sine før det nye året kommer. En bil som oppfattes som litt ukurant nå, blir nok ikke mer kurant i 2021. Dermed ligger det også gode mulighet for bilkjøperne her, avslutter Møller Johnsen.

LES MER: Å kjøpe ut leasingbilen kan fort bli dyrt



Video: Her er de råeste elbilnyhetene for 2021