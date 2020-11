Fansen i harnisk - Viking utsetter presentasjon av ny trener

Det var torsdag at den overraskende nyheten om at Bjarne Berntsens kontrakt avsluttes ved sesongslutt ble kjent. Viking-treneren skal lede laget i sesongens siste fem seriekamper. Trenerens kontrakt varte opprinnelig ut 2021.

Viking skulle dagen derpå presentere Berntsens erstattere, Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Men Stavanger-klubben valgte å avlyse pressekonferansen på kort varsel.

– Vi ønsker fokus på kampen som kommer i helgen, det har vært veldig mye støy som har preget alle involverte. Trenerteamet ønsker fokus på kampen, sier markedsansvarlig Kjartan Salvesen i Viking til TV 2.

– Så det er sportslige årsaker til at pressekonferansen blir avlyst, i tillegg til at det ble for mye kaos i går, konkluderer han.

Viking-supporterne markerte sin misnøye med sparkingen av Bjarne Berntsen ved å henge opp store bannere på klubbens hjemmebane torsdag kveld.

Tribunene på arenaen var prydet med flere klare og kritiske meldinger rettet mot klubbledelsen - og spesielt styreleder Thor Steinar Sandvik.

– Det går mot klovneri, sier Tommy Nærland i Vikinghordene til TV 2.

– Vi finner oss rett og slett ikke i at Bjarne blir behandlet som han gjør. Han fortjener en mye mer hederlig avgang enn han har fått. Derfor går vi sterkt ut mot styrelederen og vil ha han fjernet.

KLAR BESKJED FRA SUPPORTERNE: Viking-fansen har i løpet av morgentimene hengt opp banner med «fuck svada, vi krever svar» og «regionen bak Bjarne». Foto: TV 2.

– Det har vært tull fra han startet for åtte-ni måneder siden. Han klarer ikke å formulere ut noen ting. Det er bare svada og ord som kommer hele veien. Spesielt med Bjarne. Vi får ingen begrunnelse på hvorfor Bjarne har fått sparken. Vi mener han er blitt utrolig frekt behandlet. Bjarne har tatt Viking tilbake til gamle høyder. Så kommer det inn en helt ny person som plutselig skal finne ut at «han er ikke god nok lenger, vi må sparke ham». Bjarne er blitt en hedersmann blant supporterne. Da fortjener ikke han dette.

Supporterne stiller seg bak løsningen med Aasheim og Jensen som nye trenere.

– Det var jo dette som skulle skje om ett år i en myk overgangsfase. Nå skjer det ut av ingenting. Nå skjer det uansett, men vi håper og vil at styrelederen skal trekke seg, sammen med styret, sier Nærland.

– Vi må ta lærdom av dette

Bjarne Berntsen uttalte at han var både skuffet og trist over at han ikke fikk fortsette i ytterligere ett år som Viking-trener.

– Generelt er alt jeg kan si om det er at jeg liker best bannere som støtter Viking som klubb, utover det har jeg ikke så mye mer å si, sier Berntsen.

Styreleder Sandvik forteller til Aftenbladet at det ble en natt med lite søvn etter torsdagens sparking av Berntsen, og at han opplevde trusler og sjikanerende meldinger.

– Det er bare å beklage. Ting kunne vært gjort annerledes. Samtidig kan ikke styret styre klubben etter følelser. Vi forstår dem veldig godt, men må samtidig se bak dem, påpeker Sandvik.

Kjartan Salvesen innrømmer at saken kom uheldig ut i media.

– Det går aldri an å forberede seg helt på dette, men kommunikasjonsmessig kom dette ut på en uheldig måte. Det ble for kaotisk, og det er beklagelig, sier Salvesen, og legger til:

– Klubben må ta lærdom av dette. Nå er det viktig at Bjarne får lov til å forberede seg til de siste fem kampene. Bjarne har vært viktig for oss i klubben, og vi har et unikt miljø her. Nå fikk vi oss en liten skrape, og det kom ikke klart nok frem at det hele tiden var planen at Jensen og Aarsheim skulle overta, sier Salvesen, og bekrefter at både Jensen og Lunde Aarsheim har takket ja til å overta som trenere fra og med neste sesong.

– Skummelt

Leder Roar Åkerlund i VikingHordene håper ikke Viking har forhastet seg med tanke på ansettelsen av Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim som nye hovedtrenere for klubben.

– Det har ligget i kortene at Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim skulle overta. Nå skal de overta laget uten Bjarne i en slags fadderrolle-funksjon. Om det blir den beste løsningen er for tidlig og vanskelig å si. Jeg tenker tilbake til forrige gang assistenten overtok Viking, det gikk ikke så bra. Men det var selvfølgelig med et annen spillermateriell og med en annen situasjon i klubben, påpeker supporterlederen, og slår fast:

– Det er skummelt, men kanskje er det rett å gjøre.

– Hva tror du Viking får i Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim som nye trenere?

– Jeg antar at styret mener det en forskjell på måten Morten Jensen, Bjarte Lunde Aarsheim og Bjarne Berntsen tenker fotball på. Bjarne er en ringrev, og med de nye så får de unge trenere som kanskje har andre tankeganger på banen og på feltet. Det er kanskje en av grunnene til at de tenker nytt allerede nå, svarer Åkerlund.

– Det kan være positivt, men det kan være spennende å se om troppen støtter dette, eller fremdeles ville hatt Bjarne som trener. Hvis spillerne mener dette er det riktige skrittet, så er det kanskje rett å forunge litt på trenerbenken, konstaterer han.

Berntsen er ferdig i klubben fra 1. januar.

Aarsheim og Jensen har vært assistenttrenere under Berntsen siden 2018-sesongen. Aarsheim har lang erfaring i Viking-systemet. Han har også spilt for Viking med Berntsen som trener i en tidligere periode.

Jensen har tidligere vært trener i Vidar.

Viking ligger på syvendeplass i Eliteserien med 36 poeng og har kun to tap på de 13 siste kampene. Berntsen har i sin siste Viking-periode rykket opp og tatt cupgull i løpet av de tre siste årene.

Viking har vært i kontakt med styreleder Thor Steinar Sandvik, som ikke hadde anledning til å kommentere den avlyste pressekonferansen fordi han var opptatt i møter.