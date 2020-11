NRK-profilen i dramatisk hytte-ulykke: – Hjertet stoppet

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Tomm Kristiansen har dekket krig og katastrofer for NRK. Men det var på sin egen hytte at det virkelig ble dramatisk i år.

Han blir kalt «stemmen fra Afrika». Tomm Kristiansen har vært NRKs korrespondent på kontinentet i to perioder.

Det har vært nok av dramatiske dager gjennom en lang karriere som utenriksjournalist rundt om i verden.

I januar i år fylte Kristiansen 70 år og pensjonerte seg.

– Det var alvor

Og det var under pensjonist-tilværelsen at det ble skikkelig dramatisk for NRK-veteranen.

Kristiansen skulle gjennomføre en enkel reparasjon på taket av hytta i august.

– Jeg mistet fotfestet og falt ned fra taket. Og det er jo fire og en halv meter. Det er mer enn en kropp på 70 år bør, forteller Kristiansen i TV 2-programmet Presseklubben.

Han var på hytta med familien og ble raskt fløyet til Ullevål sykehus.

– Hjertet stoppet. Så det var jo alvor.

På beina igjen

Nå er NRK-nestoren på beina igjen. Denne uken gjestet han TV 2-programmet Presseklubben.

Etter ulykken fikk Kristiansen satt inn pacemaker. Men han er tross alt takknemlig for at det ikke endte verre enn det gjorde.

– Nå sitter jeg her. Jeg har litt vondt i ryggen, men det skal gå over. Og jeg overlater takreparasjoner til andre fremover, sier han med et smil.

