Frustrert Riiber: – Må starte på nytt

Den provisoriske omgangen legges til grunn dersom fredagens hopprenn ikke kunne ha blitt gjennomført, men heldigvis spilte været i finske Ruka på lag.

Det betydde at det norske teamet måtte jobbe på spreng for å få klargjort en ny dress til fredagens verdenscupåpning.

I den gule ledertrøya leverte 23-åringen et sterkt hopp og endte på fjerdeplass etter et svev på 141 meter. Det betyr at han er på skuddhold før langrennsdelen, som begynner kl. 15.

I et intervju gjort med TV 2 nylig sa fjorårets suverene kombinertløper følgende på spørsmål om regelendringene kunne føre til flere diskvalifiseringer:

– Siden det er såpass nytt, så må vi sikkert forvente det. At det kan komme noen elementer som vi ikke er forberedt på, sa Riiber, og fortsatte:

– Dette er slike ting vi bare må gjøre oss erfaringer med. Men jeg føler meg ganske trygg på at vi er innenfor de rammene FIS har satt.

Men det var det altså ikke. Selv om Riiber smalt til med torsdagens nest beste hopp på 139 meter, mente kontrollørene at dressen hadde for lite luftgjennomstrømning på en del bak på den ene leggen.

Selv om Riiber forklarer at han har en offensiv holdning med tanke på de nye dressreglene, innrømmer han samtidig at det koster å måtte kaste hele dressbanken.

– Det er ganske ergerlig. Du sitter igjen med fryktelig mange hoppdresser som ikke er innenfor det nye regelverket lenger og man må bare starte på nytt. Alt det man hadde fra før er det egentlig bare å kaste. Det får man ikke brukt. Det er baksiden, men det er likt for alle - alle må starte på nytt.

– Samtidig gjør det at man må være framme i skoa og hele tiden tenke nytt. Jeg føler at vi har vært på ballen og tatt utfordringen på strak arm istedenfor å grave oss ned, og tror at dette blir en fin sesong, sier Riiber.