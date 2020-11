Jakten-frieren har ti barn: – Forberedt på at det kan bli en storm

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten tar bonde Ronny Stokland (38) seg en ekstra prat med en av frierne. Da Karina Dalbak (41) meldte seg på programmet, skrev hun nemlig at hun hadde «mange» barn.

Hun presiserte derimot ikke at det dreide seg om hele ti barn, på 22, 19, 17, 16, 14, 12, 10, 7, 5 og 3 år. Ingen er tvillinger eller tvillinger.

Stokland er selv pappa til to og var absolutt åpen for at frierne også hadde barn. Nå er han derimot nyskjerrig på hvordan det er å leve et liv med så mange i familien.

– Hun har jo en noe større bagasje enn de fleste, sier Stokland i programmet.

– Ville bli et tema

Dalbak, som jobber turnus som helsefagarbeider på sykehjem, har opplevd flere ganger å bli forhåndsdømt på grunn av den store barne-flokken. Det synes hun er veldig vondt.

Samtidig forteller hun til TV 2 at hun var forberedt på at det kunne bli et tema under innspillingen av Jakten på kjærligheten.

– Ja, jeg tenkte jo det at hvis det skulle vise seg at han valgte meg med videre, så ville jo det mest sannsynlig bli et tema. Så det lå i bakhodet hele tiden, men de rundt meg mente at det ikke skulle stoppe meg, sier hun på telefon til TV 2.

– Samtidig dukket helsefagarbeideren i meg fram da, og jeg tenkte på hvilke kommentarer Ronny kunne komme til å få. Jeg håper ikke at han skal få masse negativt på grunn av det, forteller hun åpenhjertig.

Foreløpig har hun kun mottatt hyggelige tilbakemeldinger fra venner og bekjente som synes det er morsomt å se henne på skjermen. Hun er derimot forberedt på at det kan komme andre reaksjoner også.

– Frem til nå har jeg ikke opplevd noe negativt, og jeg er ikke redd for det, men jeg er jo forberedt på at det kan bli en storm rundt det.

DATER PÅ TV: Ronny Stokland og Karina Dalbak. Foto: Bo B. Randulff / TV 2

Heier på mamma

Jakten-bonden Stokland uttaler i programmet at han ikke ser på barna som en utfordring.

– Å være i et forhold med henne, tror jeg faktisk ikke hadde vært noe problem med tanke på barna. Hun hadde gode svar på det, og er flink til å organisere og ordne det til sånn at man har fritid. Så sånn sett så tror jeg det hadde vært egentlig storveis, sier bonden i programmet.

41-åringen bor for tiden på Vigrestad, en halvtime unna bonden Stokland. Selv om mange kanskje kan tenke at det må være kaotisk med så mange barn, understreker Dalbak at det er sjelden alle er der samtidig og at hun også har en del alenetid.

– De to eldste har flyttet ut for å jobbe og studere, og står nå mer på egne ben. Jeg har heller ikke alle de andre boende fast hjemme. De tre minste er her 40 prosent av tida, så kommer de andre under 18 år annenhver helg, forteller Dalbak.

Noen ganger er det derimot et unntak, som for eksempel til jul. I år skal hele barneflokken samles hos henne.

– Dette året skal alle ungene være samlet hos meg, både jul og nyttår. Jeg prøver jo også å hente de store hjem innimellom, for at vi skal være litt mer samlet, sier hun.

Dalbak forteller at hun gikk flere runder med seg selv og tok en god prat med de eldste barna før avgjørelsen om å delta i Jakten på kjærligheten ble tatt.

De hadde derimot ingenting imot at mamma skulle date på TV.

– De synes det var tøft gjort og at det var sprekt at jeg turte å gjøre det. De synes også Ronny virket som en bra kar, og at han så «like gal ut» som meg og hadde samme humor, forteller tibarnsmoren.

DATER: Bonde Ronny Stokland med frierne (f.v) Olivia Matningsdal, Borgny Berget, Ingunn Anette Smedstad, Karina Dalbak, Camilla Jensen Grinde og Gro Heidi Emilsen. Siste frier Mariann Tjørn var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: TV 2.

Utfordrende å date

Selv om den energiske 41-åringen omtrent får det til å virke enkelt å oppdra en så stor gjeng, har det ikke alltid vært like enkelt når det kommer til dating. Etter at hun ble skilt fra pappaen til sine yngste barn for noen år siden, har det stått mer stille på kjærlighetsfronten.

– Jeg har opplevd positive og negative ting i forhold til det. Det er ikke lett, for det kommer raskt opp spørsmål om man har unger. Noen har på en måte ikke sett på det som en hindring, mens andre synes det blir for mye, forteller hun.

– Jeg vet ikke om det er for deres del, eller om det er på grunn av hva andre kan tenke, så jeg tror det kan være litt blandede følelser. Men jeg respekterer det, og tenker at hvis de ikke kan ta meg med full pott så er det ikke en person jeg kan ta med meg i livet uansett.

Tanken om å date på TV hadde derfor ikke streifet henne, før en god venninne overbeviste henne om at hun burde søke.

– Barndomsvenninnen min begynte å fyre opp stemningen fordi hun syntes jeg burde være med. Jeg var egentlig veldig skeptisk, men etter litt om og men så ble brevet skrevet, og før jeg visste ordet av det så var det sendt, forteller 41-åringen.

JAKTEN-FRIER: Karina Dalbak. Foto: Bo B. Randulff / TV 2

– Ble en konkurranse

Da hun ble plukket ut, synes hun innspillingen i sommer var en ganske merkelig opplevelse.

– Det er jo begrenset hvor mye tid en får med bonden selv, i forhold til det å by på seg selv. Jeg følte at at jeg datet en hel gjeng. Men de øyeblikkene man fikk alene, de verdsatte man jo, sier Dalbak.

Til tider følte hun mer at hun deltok i en konkurranse enn å være på en date, og hun mener at enkelte av de andre deltakerne hadde litt for stort konkurranseinnstinkt.

– Innimellom kjente jeg litt på at det føltes som jeg var med i en konkurranse, og da ble det litt feil i hodet mitt. Jeg ønsker jo ikke å se på dette som en konkurranse, og jeg tror ikke at Ronny ønsket at det skulle føles sånn heller, forteller hun og utdyper:

– Jeg merket jo på andre at de hadde konkurranseinnstinkt, og da ramlet jeg litt av lasset. Jeg følte at det handlet mer om å kunne vise hvem en var som person, både alene og i en gruppe, fordi det forteller litt om personligheten. Men så handler det jo egentlig om å finne ut om det er nok kjemi til at man skal kunne bygge på det videre.

Om det ble nok kjemi mellom henne og Jakten-bonden til slutt, kan hun ikke røpe enda. Imens får seere, venner og familie smøre seg med tålmodighet.

